Kurban Bayramı tatilinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftada yoğun bir gündemle çalışmalarına yeniden başlayacak. Genel Kurul ve komisyonlarda görüşülecek düzenlemeler arasında ekonomi, vergi, akaryakıt piyasası ve basın sektörünü ilgilendiren başlıklar öne çıkıyor.

VERGİ VE AKARYAKIT DÜZENLEMELERİ KOMİSYONDA

TBMM'de ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği düzenlemelerden biri de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek torba kanun teklifi olacak.

3 Haziran Çarşamba günü ele alınacak teklifte;

-Taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarına vergi istisnası getirilmesi,

-Akaryakıt piyasasında vergi kayıplarının önlenmesine yönelik düzenlemeler,

-Emniyet teşkilatındaki kadro oranlarının yeniden belirlenmesi,

-Basın ve internet haber sitelerine yönelik yeni düzenlemeler yer alıyor.

BASIN VE İNTERNET HABER SİTELERİNE YENİ DÜZENLEME

Teklif kapsamında basın yayın ilkelerine aykırı davranan yayın organlarına resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanmasına ilişkin hükümler de bulunuyor.

Düzenleme, internet haber siteleri ve basın kuruluşları tarafından yakından takip ediliyor.

TARIM ARAZİLERİ VE KAÇAK YAPILAR İÇİN YENİ KURALLAR

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında tarım arazilerinin korunmasına yönelik yeni adımlar atılacak.

Teklife göre izinsiz yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla izin alınmadan yapılmış yapı ve tesislere elektrik, su ve doğal gaz aboneliği bağlanamayacak.

Kurala aykırı işlem yapan kurum ve kuruluşlara her abone için 100 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarına aykırı hareket edilmesi halinde ise bozulan arazinin her metrekaresi için 2 bin 500 TL idari para cezası kesilecek.

GÖZLER GRUP TOPLANTILARINDA OLACAK

Bayram sonrası siyasi gündemin önemli başlıklarından biri de CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmaları olacak.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri yapılacak grup toplantıları öncesinde gözler CHP grubunun atacağı adımlara çevrilmiş durumda.

TBMM'DE YOĞUN HAZİRAN TAKVİMİ

Meclis'te haziran ayı boyunca ekonomi, vergi, tarım, enerji ve medya sektörlerini ilgilendiren düzenlemelerin görüşülmesi beklenirken, yatırımcılar ve iş dünyası özellikle vergi ve akaryakıt piyasasına yönelik düzenlemeleri yakından takip ediyor.