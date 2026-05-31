HSBC'nin mayıs ayında Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemler yatırımcıların radarına girdi. Kurum toplam 4,36 milyar TL net satış yaparken, SASA'da 1 milyar TL'yi aşan alım gerçekleştirmesi dikkat çekti. HSBC'nin en çok alım ve satış yaptığı hisseler de ortaya çıktı.

HSBC'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

SASA: 1 milyar 45 milyon 358 bin TL

KRDMD: 770 milyon 76 bin TL

CCOLA: 515 milyon 190 bin TL

KCHOL: 474 milyon 103 bin TL

TUPRS: 457 milyon 977 bin TL

HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

FROTO: 1 milyar 942 milyon 779 bin TL

DSTKF: 1 milyar 748 milyon 277 bin TL

BRSAN: 886 milyon 68 bin TL

EREGL: 613 milyon 361 bin TL

ASTOR: 590 milyon 694 bin TL

Kurumun en çok sattığı hisse 1,94 milyar TL ile Ford Otosan (FROTO) olurken Bank of America da en yüklü satışı FROTO da gerçekleştirmişti.

HSBC'nin mayıs ayı işlemleri incelendiğinde, kurumun enerji ve tüketim hisselerinde alım, otomotiv ve sanayi hisselerinde ise satış ağırlıklı bir strateji izlediği görüldü.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.