HSBC'nin mayıs ayında Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemler yatırımcıların radarına girdi. Kurum toplam 4,36 milyar TL net satış yaparken, SASA'da 1 milyar TL'yi aşan alım gerçekleştirmesi dikkat çekti. HSBC'nin en çok alım ve satış yaptığı hisseler de ortaya çıktı.
HSBC'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
SASA: 1 milyar 45 milyon 358 bin TL
KRDMD: 770 milyon 76 bin TL
CCOLA: 515 milyon 190 bin TL
KCHOL: 474 milyon 103 bin TL
TUPRS: 457 milyon 977 bin TL
HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
FROTO: 1 milyar 942 milyon 779 bin TL
DSTKF: 1 milyar 748 milyon 277 bin TL
BRSAN: 886 milyon 68 bin TL
EREGL: 613 milyon 361 bin TL
ASTOR: 590 milyon 694 bin TL
Kurumun en çok sattığı hisse 1,94 milyar TL ile Ford Otosan (FROTO) olurken Bank of America da en yüklü satışı FROTO da gerçekleştirmişti.
HSBC'nin mayıs ayı işlemleri incelendiğinde, kurumun enerji ve tüketim hisselerinde alım, otomotiv ve sanayi hisselerinde ise satış ağırlıklı bir strateji izlediği görüldü.
