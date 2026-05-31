Mayıs ayında Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı işlemleri yakından takip edilirken, Bank of America'nın (BofA) gerçekleştirdiği alım ve satımlar da dikkat çekti. Kurum, 1-26 Mayıs 2026 döneminde toplam 7,4 milyar lot net satış yaparken, en çok işlem yaptığı hisseler belli oldu.

EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Bank of America'nın mayıs ayında en fazla net alım yaptığı hisseler ve tutarları şöyle:

ASTOR: 3 milyar 234 milyon 527 bin 850 TL

MGROS: 1 milyar 644 milyon 981 bin 503 TL

CVKMD: 1 milyar 125 milyon 400 bin 306 TL

KCHOL: 812 milyon 319 bin 310 TL

YEOTK: 731 milyon 680 bin 190 TL

EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Kurumun mayıs ayında en fazla net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:

FROTO: 3 milyar 121 milyon 247 bin 054 TL

DSTKF: 3 milyar 57 milyon 54 bin 937 TL

AKBNK: 1 milyar 478 milyon 814 bin 343 TL

TAVHL: 1 milyar 288 milyon 855 bin 404 TL

ASELS: 1 milyar 239 milyon 984 bin 189 TL

Bank of America'nın mayıs ayında enerji, perakende hisselerinde alım tarafında yer aldığı görülürken, otomotiv, bankacılık ve savunma sanayi hisselerinde ise satış ağırlıklı işlem gerçekleştirdiği dikkat çekti.

