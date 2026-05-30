SPK, Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı ile kredili işlemlerde öz kaynak oranına yönelik esnek uygulamanın süresini 12 Haziran 2026 seans sonuna kadar uzattı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında daha önce uygulamaya alınan bazı tedbirlerin süresini uzattığını duyurdu.
SPK'nın yayımladığı haftalık bültene göre, Kurul Karar Organı'nın 30 Mayıs 2026 tarihli toplantısında aldığı kararla, açığa satış yasağı ile kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin devam ettirilmesine karar verildi.
Kurul, söz konusu uygulamaların 12 Haziran 2026 tarihi seans sonuna kadar yürürlükte kalacağını açıkladı. Karar, daha önce 9 Mayıs 2026 tarihli SPK bülteninde duyurulan tedbirlerin süresinin uzatılması anlamına geliyor.
Böylece Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklı olmaya devam ederken, kredili işlemlerde öz kaynak oranına ilişkin esnek uygulama da sürdürülecek.