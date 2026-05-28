UBS, ons altın tahminini 5.500 dolara düşürdü. Mevcut kura göre senaryo gerçekleşirse gram altında fark 1.663 TL'yi aşabilir.
İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ons altın için 2026 yıl sonu hedefini 5.900 dolardan 5.500 dolara çekti. Bankanın yeni tahmini mevcut yaklaşık 45,90 dolar/TL kuru üzerinden hesaplandığında gram altının teorik olarak 8.118 TL seviyesine işaret ettiği görülüyor. Bu rakam, mevcut yaklaşık 6.455 TL'lik gram altın fiyatına göre 1.663 TL'nin üzerinde fark anlamına geliyor.
YÜKSEK FAİZ BASKISI ETKİLİ OLDU
UBS analistleri Dominic Schnider ve Wayne Gordon'a göre piyasalar yeniden "Fırsat maliyeti" kavramına odaklanmaya başladı.
Analistler:
-Faiz getirisi olmayan altının yüksek reel faiz ortamında cazibesini kaybettiğini
-ETF ve vadeli işlem piyasalarında altın talebinin yavaşladığını
-Güçlü doların altın fiyatlarını baskıladığını ifade etti.
UZUN VADELİ BEKLENTİ KORUNUYOR
Banka, kısa vadeli baskıya rağmen uzun vadeli altın boğa piyasasının sona erdiğini düşünmüyor.
UBS'e göre:
-Enflasyon riskleri
-Artan kamu borçları
-Küresel jeopolitik belirsizlikler
uzun vadede altını desteklemeye devam edecek.
PETROL VE İRAN GERİLİMİ İZLENİYOR
UBS Emtia Analisti Giovanni Staunovo, İran savaşı sonrası emtia piyasalarında yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirtti.
Staunovo, Brent petrolün saldırılar öncesinde 72 dolar seviyesinde işlem gördüğünü, sonrasında ise 102 dolara kadar yükseldiğini hatırlattı.
Raporda ayrıca:
-Merkez bankalarının altın alımları
-Asya'da güçlenen mücevher talebi
-Dolar dışı alternatif arayışı
altın fiyatları için destekleyici unsurlar arasında gösterildi.