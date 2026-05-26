Altın bulmak için dev iş makineleri ve kilometrelerce sondaj yerine artık ağaç yaprakları kullanılabilir. Avustralya'da yapılan araştırmalar, okaliptüs ağaçlarının yerin 35 metre altındaki altın parçacıklarını emerek yapraklarında depolayabildiğini öne sürdü.

YÜKSEK TEKNOLOJİYLE DOĞRULANDI

Avustralya Bilimsel ve Sınai Araştırma Örgütü (CSIRO) bünyesindeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen X-ışını analizleri, ağaçların yapraklarında mikroskobik düzeyde saf altın parçacıkları bulunduğunu ortaya koydu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Kurak bölgelerde hayatta kalabilmek için çok derine uzanan kök sistemine sahip okaliptüs ağaçları, su ararken 30 ila 40 metre derinliğe kadar ulaşabiliyor. Ağaçlar bu süreçte suyla birlikte altın parçacıklarını da emiyor.

Uzmanlara göre bitki, bünyesi için zararlı olabilecek metalleri sistemden uzaklaştırmak amacıyla bunları yaprak ve dallarda depoluyor.

RAKAMLARLA "ALTIN AĞACI"

35 metre: Ortalama kök derinliği

80 ppb (80 milyarda bir): Yapraklarda tespit edilen altın yoğunluğu

40 kat: Normal ağaçlara göre daha yüksek altın yoğunluğu

%45: Son yıllarda yeni altın rezervi keşiflerindeki düşüş oranı

YAPRAK TOPLAYARAK ZENGİN OLMAK MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlar, bu keşfin ağaçlardan doğrudan altın üretimi anlamına gelmediğini vurguluyor. Tek bir altın yüzük üretmek için yaklaşık 500 dev okaliptüs ağacının yapraklarının işlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Araştırmacılar, yöntemin asıl değerinin altın üretmek değil, maden şirketlerine yüksek maliyetli sondaj işlemleri öncesinde doğal bir keşif yöntemi sunması olduğunu ifade ediyor.