Güvenli liman arayışı ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle hem gram altın hem de ons altın cephesinde önemli yükselişler kaydedildi.

Dünyanın kilit petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın ticarete ve geçişlere yeniden açılmasını içeren anlaşma ihtimali, değerli metallere olan iştahı artırdı. Gelen olumlu havayla birlikte ons altın, yüzde 1,6 oranında değer kazanarak 4.580 dolar seviyesine yükseldi.

TSI 07.11 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde;

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.731,79 TL

Satış: 10.967,75 TL

ONS ALTIN

Alış: 4.561,75 dolar

Satış: 4.562,25

GRAM ALTIN

Alış: 6.707,37 TL

Satış: 6.708,11 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.