Gram altın 6.630 TL, çeyrek altın 10.841 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte altın piyasasında güncel alış-satış fiyatları...

Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında hareketlilik sürerken gram, çeyrek, yarım, tam, ata, gremse ve cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları da merak konusu oldu.

24 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın
Alış: 6.630,00 TL
Satış: 6.630,84 TL

Çeyrek altın
Alış: 10.608,00 TL
Satış: 10.841,42 TL

Yarım altın
Alış: 21.149,70 TL
Satış: 21.682,84 TL

Tam altın
Alış: 44.067,00 TL
Satış: 44.733,00 TL

Ata altın
Alış: 44.242,00 TL
Satış: 44.551,00 TL

Gremse altın
Alış: 107.453,00 TL
Satış: 108.663,00 TL

Ons altın / USD
Alış: 4.508,81 dolar
Satış: 4.509,38 dolar

Cumhuriyet altını
Alış: 44.067,00 TL
Satış: 44.733,00 TL

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.630,00 6.630,84 % -0.42 23:59
Ons Altın / TL 206.212,82 206.265,04 % -0.42 23:59
Ons Altın / USD 4.508,81 4.509,38 % -0.75 23:59
Çeyrek Altın 10.608,00 10.841,42 % -0.42 23:59
Yarım Altın 21.149,70 21.682,84 % -0.42 23:59
Ziynet Altın 42.432,00 43.233,06 % -0.42 23:59
Cumhuriyet Altını 44.067,00 44.733,00 % 0.06 12:55
ALTIN PİYASALARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Küresel ekonomiye ilişkin gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle ons altındaki hareketlerin yanı sıra döviz kurundaki değişimler, yurt içi piyasada gram altın başta olmak üzere diğer altın türlerinin fiyatlamalarında belirleyici oluyor.

