Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında hareketlilik sürerken gram, çeyrek, yarım, tam, ata, gremse ve cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları da merak konusu oldu.

24 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın

Alış: 6.630,00 TL

Satış: 6.630,84 TL

Çeyrek altın

Alış: 10.608,00 TL

Satış: 10.841,42 TL

Yarım altın

Alış: 21.149,70 TL

Satış: 21.682,84 TL

Tam altın

Alış: 44.067,00 TL

Satış: 44.733,00 TL

Ata altın

Alış: 44.242,00 TL

Satış: 44.551,00 TL

Gremse altın

Alış: 107.453,00 TL

Satış: 108.663,00 TL

Ons altın / USD

Alış: 4.508,81 dolar

Satış: 4.509,38 dolar

Cumhuriyet altını

Alış: 44.067,00 TL

Satış: 44.733,00 TL

ALTIN PİYASALARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Küresel ekonomiye ilişkin gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler ve jeopolitik riskler altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle ons altındaki hareketlerin yanı sıra döviz kurundaki değişimler, yurt içi piyasada gram altın başta olmak üzere diğer altın türlerinin fiyatlamalarında belirleyici oluyor.