Dolar ve euro kurunda son durum merak ediliyor. İşte güncel döviz piyasasında dolar/TL ve euro/TL alış-satış fiyatları...

Döviz piyasalarında hareketlilik yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününün ardından dolar ve euro kurundaki güncel alış-satış seviyeleri merak konusu oldu. İşte piyasalardaki son rakamlar…

DOLAR ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

ABD Doları (USD):
Alış: 45,73 TL
Satış: 45,74 TL

EURO ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Euro (EUR):
Alış: 52,98 TL
Satış: 53,08 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 45,73 45,74 % 0.33 23:59
Euro 52,99 53,09 % -0.22 23:59
İngiliz Sterlini 61,51 62,05 % 0.93 23:59
Avustralya Doları 32,59 32,60 % 0 23:59
İsviçre Frangı 58,24 58,29 % 0.55 23:59
Rus Rublesi 0,64 0,65 % 0.77 17:17
Çin Yuanı 6,73 6,73 % 0.36 23:59
İsveç Kronu 4,88 4,88 % 0.05 23:55
DÖVİZ PİYASALARINDA SON DURUM

Küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikaları, enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeler döviz fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, kur hareketlerinde yurt içi ve yurt dışı ekonomik gelişmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini ifade ediyor.

