Dolar ve euro fiyatları, 6 Ağustos Perşembe günü yatırımcılar ve dövizle işlem yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası beklentileri döviz kurlarındaki hareketliliği etkilerken, sabah saatleri itibarıyla dolar/TL ve euro/TL'de sınırlı yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

6 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

TSİ 07.26 itibarıyla dolar ve euro alış-satış fiyatları şu şekilde;

Dolar/TL

Alış: 47,5749 TL

Satış: 47,6085 TL

Euro/TL

Alış: 55,0561 TL

Satış: 55,1112 TL

DÖVİZ KURLARI NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Dolar ve euro kurlarındaki değişim; ithalat maliyetleri, akaryakıt fiyatları, altın piyasası ve enflasyon beklentileri üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu nedenle döviz piyasasındaki anlık hareketler hem yatırımcılar hem de reel sektör tarafından yakından takip ediliyor.