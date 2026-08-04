Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler takip edilirken, döviz kurlarındaki hareketlilik de yatırımcıların odağında yer alıyor. İç piyasada dolar ve eurodaki son durum, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

4 Ağustos 2026 Salı sabahı TSİ 07.27 itibarıyla güncel döviz kurları şöyle;

Dolar (USD/TRY)

Alış: 47,5455 TL

Satış: 47,5618 TL

Euro (EUR/TRY)

Alış: 54,7448 TL

Satış: 54,7916 TL

Piyasalarda dolar/TL 47,5 seviyesinin üzerinde seyrini sürdürürken, euro/TL ise 54,7 lira bandında işlem görüyor. Gün içerisinde küresel veri akışı ve uluslararası piyasalardaki gelişmelerin döviz kurlarında oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.