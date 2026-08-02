Döviz piyasalarında son durum, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar ve Euro kurundaki hareketlilik sürerken, "Dolar bugün kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" soruları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla güncel döviz kurları...

Döviz Cinsi Alış Satış ABD Doları (USD) 47,4606 TL 47,5728 TL Euro (EUR) 54,8950 TL 54,8950 TL

Saat 07.15 itibarıyla dolar/TL 47,46 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL ise 54,89 TL seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler ve makroekonomik veriler döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar yeni haftada açıklanacak ekonomik verileri yakından izlemeyi sürdürüyor.

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