Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasaları yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro kurunda sınırlı hareketler yaşanırken, yatırımcılar güncel alış-satış fiyatlarını araştırıyor.

DOLAR VE EURO GÜNE HANGİ SEVİYEDEN BAŞLADI?

TSİ 07.21 itibarıyla dolar ve euro'da alış ve satış fiyatları şu şekilde;

Dolar

Alış: 47,5335 TL

Satış: 47,5508 TL

Euro

Alış: 54,8403 TL

Satış: 54,8947 TL

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER YENİ VERİLERE ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentiler ve ekonomik veriler döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yurt içinde ise yatırımcılar enflasyon, TCMB politikaları ve küresel risk iştahındaki değişimleri yakından izliyor.