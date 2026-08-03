Küresel ve yurt içi piyasalarda haftanın ilk işlem günü yoğun veri akışıyla başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları askıya aldığını açıklaması, enerji piyasalarında dikkatle izlenirken, yurt içinde bugün açıklanacak enflasyon verisi ve imalat PMI rakamları yatırımcıların odağında yer alıyor.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre kentte perakende fiyatlar temmuz ayında aylık yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 35,20 arttı. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmalara katma değere dayalı döviz satış limiti getiren yeni düzenlemeyi hayata geçirdi.

Enerji cephesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak ile yapılan anlaşma kapsamında Ceyhan'a günlük 750 bin varil petrol akışı sağlanacağını açıkladı.

Küresel tarafta ise Trump, İran ile anlaşmanın ana hatlarında uzlaşı sağlandığını belirterek planlanan saldırıları askıya aldıklarını duyurdu. Ayrıca Ukrayna'ya Patriot füze üretim lisansı verilmesine sıcak bakmadığını ifade etti.

Bugün yurt içinde TÜİK enflasyon verisi ve imalat PMI, yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'nin imalat PMI verileri takip edilecek.

Analistler, Borsa İstanbul'da güne alıcılı bir açılış beklendiğini, BIST 100 endeksinde pozitif seyrin görülebileceğini değerlendiriyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketleri 31 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

AZTEK – Şirketin, GFK verilerine göre 2026’nın ilk yarısında dağıtıcısı olduğu markalarla Türkiye kulaklık pazarında %48,1, hoparlör pazarında ise %54,1 pay aldığı açıklandı.

BARMA – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun 'BBB (tr)' seviyesinden 'CC (tr)' seviyesine revize edildiği, not görünümünün ise 'Durağan' olarak korunduğu açıklandı.

BEWEN – Bewen Enerji’nin, piyasa koşulları nedeniyle halka arz sürecini ileri bir tarihe ertelediği ve yeni talep toplama tarihlerinin ayrıca açıklanacağı açıklandı.

BLUME – Şirketin, paylarında manipülatif işlem ve yanıltıcı bilgi yaydığı tespit edilen kişi ve hesaplar hakkında SPK’ya ihbarda ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu açıklandı.

BRISA – Şirketin Aksaray fabrikasında üretime 14.08.2026 tarihine kadar planlı bakım kapsamında geçici ara verildiği açıklandı.

BRKSN – Şirketin hakim ortaklarından YKB Memet Aldıkaçtı'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

BVSAN – Şirketin, yurt içinde faaliyet gösteren bir firmanın yurt dışında yapacağı köprü imalatı ve teslimi işine ilişkin olarak 5.14 milyon euro tutarında bir sözleşme imzaladığı açıklandı.

DESA – Şirketin Selçuk/İzmir’de şube açtığı açıklandı.

ECILC & ECZYT – Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri paylarının tamamının satışına ilişkin devir işlemlerinin tamamladığı açıklandı.

ECOGR – Şirketin, %100 bağlı ortaklıkları Denizli Biyogaz, Karacabey Biyogaz ve Denizli Biyokütle’nin tüm aktif ve pasifleriyle Ecofer Gübre ve Enerji tarafından devralınmasına ilişkin birleşme işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

EGSER – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun 'BBB+ (tr)' seviyesinden 'BBB (tr)' seviyesine revize edildiği, not görünümünün ise 'Durağan' olarak korunduğu açıklandı.

IDGYO – Revize fon kullanım raporuna göre, sermaye artırımından elde edilecek fonun; %80’inin borç ödemesi, %17’sinin yatırım ve %3 genel yönetim giderlerinde kullanılacağı açıklandı.

KARTN – VBTS kapsamında şirket paylarına 02.09.2026 seans sonuna kadar kredili işlem yasağı getirildi.

KARTN – Şirketin, Pak Holding, Asil Holding ve Pak Gıda’nın sahip olduğu toplam %77,21 oranındaki payların Hasan Peker ve Aydın Veli Serin’e devredildiği, bu işlemle Hasan Peker ve Aydın Veli Serin’in hâkim ortak konumuna geldiği ve zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğduğu açıklandı.

KCHOL – Şirketin, bağlı ortaklığı RMK Marine’in sermaye artırımına kullanılmayan rüçhan haklarıyla birlikte toplam 2,70 milyar TL nakit katılım sağladığı ve RMK Marine’deki pay oranının %88,37’ye yükseleceği açıklandı.

KCHOL – Şirketin bağlı ortaklığı OTKAR’ın çıkarılmış sermayesinin tahsisli olarak 120 milyon TL’den 124,8 milyon TL’ye artırılmasına ve ihraç edilecek payların tamamının KCHOL’e satılmasına karar verildiği açıklandı.

KGYO – Şirketin, Ziraat Katılım Bankası’ndan kullanılan ve kullanılacak kredilere teminat olarak Beşiktaş’taki büro niteliğindeki taşınmazı üzerinde 252 milyon TL tutarında birinci derece ipotek tesis edilmesine karar verdiği açıklandı.

MEKAG – Şirketin toplam 879 bin euro tutarında 2 adet beton santrali siparişi aldığı açıklandı.

OBAMS – Şirketin, Hendek fabrikasında devreye alma çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğü, makarna üretim hatlarında 800 ton/gün kurulu kapasitenin 550 ton/günlük kısmının devreye alındığı ve üretimin kesintisiz devam ettiği açıklandı.

OZATD – VBTS kapsamında şirket paylarına 02.09.2026 seans sonuna kadar brüt takas tedbiri getirilirken, halihazırda uygulanan kredili işlem yasağı da ilgili tarihe kadar uzatıldı.

RUZYE – Şirket’in Malkara/Tekirdağ’da bulunan 39.432.059 ton rezerv saptanan 30527 ruhsat nolu maden sahasında işletme izni ve ruhsatının 07.08.2037 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

RYGYO – Şirketin, Sakarya 1. OSB’deki taşınmaza ilişkin iskan belgesini aldığı ve tapu devir işlemlerini tamamlayarak taşınmazı şirket adına tescil ettirdiği açıklandı.

SAHOL – Şirketin, CRFSA’daki %57,12 payının Yeni Mağazacılık’a satış ve devir işlemlerini tamamladığı, işlem sonrası CRFSA’da payının kalmadığı açıklandı.

VAKBN – Bankanın 50 milyar TL ve 1 milyar dolara kadar VDMK ihraç tavanı başvurusunda bulunmasına karar verildi.

YKBNK – Yurt dışında 438 gün vadeli, 50 milyon dolar tutarında tahvil ihraç edildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

KRTEK – Şirket sermayesi bugün 35,1 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 105,3 milyon TL artışla 140,4 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 14,59 TL’ye denk gelmekte.

PSDTC – Şirket sermayesinin 7,42 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 7,42 milyon TL artışla 14,85 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

SEKFK – Şirketin, geri alınan 3.290.001 adet paya ait yeni pay alma haklarının Borsa İstanbul Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı’nda ortalama 3,85 TL fiyattan toplam 12,67 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi BOBET 0,4000 0,3400 %2,21 05.08.2026

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Borsa İstanbul şirketlerinin pay alım-satım işlemlerine ilişkin 31 Temmuz 2026 tarihli KAP bildirimlerinde öne çıkan açıklamalar şu şekilde;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 90.000 adet pay, 33,08 – 33,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKSGY – Azami 240 milyon TL ve 25 milyon pay olmak üzere 2026-2027 takvim yıllarını kapsayan geri alım programı başlatılmasına karar verildi.

ALBTN – Erdal Albayrak tarafından 37,00 – 37,50 TL fiyat aralığından 333.333 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,00’ye yükseldi.

ALBTN – Şeref Albayrak tarafından 37,00 – 37,50 TL fiyat aralığından 333.333 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,00’ye yükseldi.

ALBTN – Osman Albayrak tarafından 37,00 – 37,50 TL fiyat aralığından 333.333 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,00’ye yükseldi.

ANELE – Pusula Portföy tarafından 1.311.694 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,03’e yükseldi.

ASGYO – Abdulkadir Konukoğlu tarafından 10,62 – 10,70 TL fiyat aralığından 220.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %51,08’e yükseldi.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 5,54 – 5,67 TL fiyat aralığından geri alındı.

BOSSA – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 9,13 – 9,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş İnşaat tarafından 5,15 TL ortalama fiyattan 13.933.282 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,54’e yükseldi.

MAGEN – Pardus Portföy tarafından 1.336.709 adet alış ve 4.554.251 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,92’ye geriledi.

OTTO – Azami 33 milyon TL ve 150.000 pay olmak üzere 3 ay süreli geri alım programı başlatılmasına karar verildi.

TEZOL – Azami 150 milyon TL ve 15 milyon pay olmak üzere 1 ay süreli geri alım programı başlatılmasına karar verildi.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.080.000 adet pay 42,44 – 43,64 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRENJ – TRALT tarafından 88,05 – 91,70 TL fiyat aralığından 222.700 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,30’a yükseldi.

TRMET – TRALT tarafından 121,80 – 124,90 TL fiyat aralığından 121.450 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,70’e yükseldi.

ULUFA – Azami 100 milyon TL ve 55 milyon pay olmak üzere 3 yıl süreli geri alım programı başlatılmasına karar verildi.

(İNFO YATIRIM)