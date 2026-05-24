KanalD haber'de yer alan habere göre; Yaklaşan bayram öncesinde altın fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşları daha uygun fiyatlı alternatiflere yöneltti. Gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan imitasyon altın ve pırlanta görünümlü takılara talebin arttığı belirtilirken, satıcılar yoğun sipariş nedeniyle hareketli günler geçiriyor.

BAYRAM ÖNCESİ HAREKETLİLİK ARTTI

Altın almakta zorlanan vatandaşların yöneldiği imitasyon takı mağazalarında yoğunluk dikkat çekiyor. Özellikle bayram ziyaretleri ve yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte alışveriş trafiğinde artış yaşandığı ifade ediliyor.

Bir takı satıcısı yaşanan ilgiyi şu sözlerle anlattı:

"Bayram öncesi çok ciddi bir yoğunluk var. Memleketlerine, akraba ziyaretlerine gidecek olanlar bayramda şıkır şıkır olmak istiyorlar. Altın alamayanlar hem kendilerine alıyorlar hem de yakınlarına bayram hediyesi olarak götürüyorlar."

PIRLANTA GÖRÜNÜMLÜ ÜRÜNLER ÖNE ÇIKIYOR

Satıcılar, özellikle pırlanta görünümüne sahip ürünlere yoğun talep geldiğini belirtiyor.

Bir başka satıcı ise şu değerlendirmede bulundu:

"Eşi tektaş almayan kadınlar kendilerini ödüllendiriyor. Gelip buradan değişik renklerde pırlanta modelleri, beştaş, tektaş alıyorlar; su yolu kolyelerle kombin yapıyorlar"

TRABZON HASIRINDAN SU YOLUNA KADAR GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Gelişen üretim teknolojisiyle birlikte imitasyon takıların görünüm, renk ve işçilik açısından gerçeğine oldukça yakın hale geldiği belirtiliyor.

En çok ilgi gören ürünler arasında:

-Pırlanta görünümlü tektaş ve beştaş modelleri

-Su yolu kolyeler

-Trabzon hasırı modelleri

-Burma bilezikler

-Renkli taşlı takılar yer alıyor.

Özellikle gençler arasında popüler olan su yolu kolyelerin ortalama fiyatı 2 bin TL seviyesinde bulunurken, renkli taşlı takılar ise 1500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

TALEBİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Sektör temsilcileri, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte imitasyon takılara olan ilginin önümüzdeki dönemde de artarak devam edebileceğini ifade ediyor.