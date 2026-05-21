Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ilişkin kurultay davasında mahkemenin 38. Olağan Kurultay hakkında "mutlak butlan" kararı vermesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesine hükmetmesi, piyasalarda sert fiyatlamalara neden oldu. Günü satıcılı seyirle geçiren Borsa İstanbul'da karar sonrası satışlar hızlandı.

Kararın ardından BIST 100 endeksindeki düşüş yüzde 6'nın üzerine çıkarken, bankacılık endeksindeki günlük kayıp ise yüzde 8'i aştı.

Endeksi, 21 Mayıs 2026 Perşembe gününü yüzde 6,05 düşüşle 13.163,88 puandan tamamladı.

TÜRKİYE'NİN KREDİ RİSK PRİMİ YÜKSELDİ

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Türkiye'nin 5 yıllık risk primi yüzde 3,7 yükselişle 250 baz puana çıktı.

DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 17:42:06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01 itibarıyla kapanış seansıyla Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Pay Piyasasında varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir."

Öte yandan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay sürecine ilişkin aldığı karar sonrası piyasalarda satış baskısının hızlandığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

TGRT Haber'e konuşan Kılıçdaroğlu "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.