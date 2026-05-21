Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemelerinin ilk taksiti 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere yönelik 2026 yılı ilave tediye ödeme tarihleri netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine yapılacak ödemeler iki taksit halinde gerçekleştirilecek.

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI

Karara göre kamu işçilerine verilen 2026 yılı ilave tediyesinin ilk yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, ikinci yarısı ise 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecek.

İlk ödemenin 27-30 Mayıs tarihleri arasındaki Kurban Bayramı öncesine alınması, çalışanlara nakit destek sağlanması açısından önem taşıyor.

Yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere ikramiye ödemesinin tamamı 23 Aralık tarihinde yapılacak.

KİMLER İLAVE TEDİYE ALABİLİYOR?

Genel genel bütçeli idareler, belediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler) ve taşerondan kadroya geçen 4/D statüsündeki kamu işçileri bu ödemeyi alır. Memurlar bu kapsamda değildir.

İLAVE TEDİYE ÖDEME TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?

İlave tediye ödemesi, işçinin aldığı brüt ücret üzerinden 13 günlük kazancı baz alınarak hesaplanıyor. Yılda toplam 4 taksit (52 günlük ücret karşılığı) ödeme gerçekleştiriliyor.

