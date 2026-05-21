Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" raporunu yayımladı. Açıklanan verilere göre 15 Mayıs 2026 haftasında resmi rezerv varlıkları bir önceki haftaya göre yüzde 1,7 düşüşle 168,6 milyar dolara geriledi. Rezervlerdeki geri çekilmede özellikle altın tarafındaki düşüş dikkat çekti.

ALTIN REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Rapora göre döviz varlıkları haftalık bazda yüzde 1,3 artışla 53,5 milyar dolara yükseldi. Buna karşılık altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,3 düşüşle 107,3 milyar dolara geriledi.

IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDE GERİLEME

TCMB raporunda kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülüklerinde de düşüş görüldü. Merkez Bankası ve merkezi yönetimin toplam kısa vadeli döviz yükümlülükleri bir haftada yüzde 2,2 azalarak 125,7 milyar dolar seviyesine indi.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 3 düşüşle 59,4 milyar dolar olurken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri yüzde 1,6 gerileyerek 66,4 milyar dolar seviyesine düştü.

SWAP YÜKÜMLÜLÜĞÜ 18 MİLYAR DOLAR OLDU

Merkez Bankası'nın yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülüğü 18 milyar dolar olarak açıklandı. Buna karşılık altın swaplarından kaynaklanan net alacakların 3,1 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.