Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödemelere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, işsizlik ödeneği başta olmak üzere çeşitli destek ödemelerinin planlanan tarihten önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.

"KURBAN BAYRAMI ARİFESİNDE HESAPLARA YATIRACAĞIZ"

Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız.

Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz.

Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız."