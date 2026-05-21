Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya satıcılı görünümle başladı. Açılışın ardından endeks 13.892,91 puan seviyesinde bulunurken günlük bazda yüzde 0,85 düşüş kaydetti. Endekste kısa vadeli görünümde zayıf seyrin devam ettiği görülürken, bazı hisselerde dip seviyelerine yaklaşım ve zirveden uzaklaşma yaşanan hisseler belli oldu.

BIST 100'DE DİP SEVİYELERİNE YAKLAŞAN HİSSELER

Piyasalardaki baskıya rağmen bazı hisseler yıl içi dip seviyelerine oldukça yakın işlem görüyor. Verilere göre VESTL, yıl içi en düşük seviyesi olan 26,64 TL'nin yalnızca yüzde 0,08 üzerinde bulunarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Onu sırasıyla BALSU (%0,22), OYAKC (%0,29), TRENJ (%0,46), OTKAR (%1,29), FROTO (%1,35), PGSUS (%1,55), ECILC (%1,58), VAKBN (%2,21) ve BRYAT (%2,47) takip etti.

ZİRVEDEN UZAKLAŞAN HİSSELER

Öte yandan bazı hisselerin yıl içerisinde gördükleri zirve seviyelerinden ciddi oranda uzaklaştığı görüldü. Listenin başında KLRHO yer aldı. Hisse yıl içi zirvesine göre yüzde 85,63 aşağıda işlem gördü.

KLRHO'yu EFOR (%61,16), SARKY (%46,06), KONTR (%43,48), BRSAN (%38,47), PASEU (%38,06), ECILC (%37,18), DSTKF (%37,13), DAPGM (%37,12) ve EUREN (%36,96) takip etti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

BIST 100'DE TEKNİK SEVİYELER

BIST 100 endeksinde teknik görünümde ilk destek seviyeleri 13.882, 13.752 ve 13.648 puan olarak izleniyor. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 14.115, 14.219 ve 14.349 puan seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 347 8.211.282.941,75 % 0.8 12:49 THYAO 288.75 6.396.087.122,00 % -2.12 12:49 SASA 2.73 4.514.408.682,24 % -2.85 12:49 ASELS 394.25 4.512.673.402,50 % 0.19 12:49 KCHOL 191 2.650.225.491,20 % -2.55 12:49 Tüm Hisseler

Yıl içinde 11.296,52 puan ile dip, 15.204,92 puan ile zirve seviyesini gören endeks, mevcut görünümde zirve seviyelerine göre baskının devam ettiğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.