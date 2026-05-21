Google Haberler

Otokar(OTKAR), Romanya merkezli Automecanica S.A'nın satın alma sürecinde önemli bir adımı tamamladı. Şirket, işlem için Romanya Rekabet Otoritesi onayını aldı.

Otokar, Romanya merkezli Automecanica S.A'nın paylarının devralınmasına yönelik süreçte önemli bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre satın alma işlemi kapsamında Romanya Rekabet Otoritesi'nden gerekli izin alındı.

SÜREÇTE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şirket açıklamasında, Pay Alım Satım Sözleşmesi kapsamında kalan diğer kapanış koşullarına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Süreçte yaşanabilecek önemli gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

85 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Satın alma sürecinin ilk adımları ocak ayında atılmıştı. Taraflar, Automecanica S.A'nın sermayesinin yüzde 96,77'sini temsil eden payların yaklaşık 85 milyon euro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşmeyi 29 Nisan 2026 tarihinde imzalamıştı.

AB'DEKİ ÜRETİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK

Otokar'ın bu yatırımla Avrupa Birliği içerisindeki askeri üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Şirket daha önce Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı ihaleyi kazanmış, Türkiye'de üretilen COBRA II araçlarının teslimatlarını gerçekleştirmişti.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Teslim edilen 270'in üzerindeki COBRA II aracı, son aylarda Romanya'da aktif göreve başlamıştı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya enerji devinden Türkiye hamlesi! OYAK doğruladıDünya enerji devinden Türkiye hamlesi! OYAK doğruladı
Yeni düzenleme Meclis yolunda! Akaryakıt, basın ve araç satışı...Yeni düzenleme Meclis yolunda! Akaryakıt, basın ve araç satışı...

Google Haberler