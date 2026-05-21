Otokar, Romanya merkezli Automecanica S.A'nın paylarının devralınmasına yönelik süreçte önemli bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre satın alma işlemi kapsamında Romanya Rekabet Otoritesi'nden gerekli izin alındı.

SÜREÇTE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şirket açıklamasında, Pay Alım Satım Sözleşmesi kapsamında kalan diğer kapanış koşullarına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Süreçte yaşanabilecek önemli gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

85 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Satın alma sürecinin ilk adımları ocak ayında atılmıştı. Taraflar, Automecanica S.A'nın sermayesinin yüzde 96,77'sini temsil eden payların yaklaşık 85 milyon euro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşmeyi 29 Nisan 2026 tarihinde imzalamıştı.

AB'DEKİ ÜRETİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK

Otokar'ın bu yatırımla Avrupa Birliği içerisindeki askeri üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Şirket daha önce Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı ihaleyi kazanmış, Türkiye'de üretilen COBRA II araçlarının teslimatlarını gerçekleştirmişti.

Teslim edilen 270'in üzerindeki COBRA II aracı, son aylarda Romanya'da aktif göreve başlamıştı.