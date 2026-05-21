Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, temettü ödemeleri nedeniyle iki hissede fiyat düzeltmesinin gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamaya göre Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) ve Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) paylarında temettü sonrası fiyat düzeltmesi yapıldı.

LİDER FAKTORİNG'DE (LIDFA) TEMETTÜ SONRASI FİYAT DÜZELTMESİ

Lider Faktoring için:

Pay başına brüt temettü: 0,1563606 TL

Pay başına net temettü: 0,1329065 TL

Temettü sonrası teorik fiyat: 3,01 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

TRGYO'DA FİYAT DÜZELTMESİ

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için açıklanan verilerde:

Pay başına brüt temettü: 5,0000000 TL

Pay başına net temettü: 5,0000000 TL

Temettü sonrası teorik fiyat: 95,00 TL

Şirketin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde bulunması nedeniyle gelir vergisi stopaj oranının sıfır olduğu belirtildi.

TEMETTÜ SONRASI DÜZELTME NEDİR? NEDEN YAPILIR?

Temettü dağıtımı sonrasında hisselerde, dağıtılan temettü tutarı kadar teorik fiyat düzeltmesi uygulanabiliyor. Bu işlem yatırımcıların toplam varlık değerinde doğrudan bir değişim yaratmıyor ancak hisse fiyatında teknik bir güncelleme oluşmasına neden oluyor.