Jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının altın alımlarındaki yavaşlama, küresel piyasalarda yatırımcı duyarlılığını baskılamaya devam ediyor. Bu süreçte kısa vadede altın fiyatlarında düzeltme olabileceği belirtilirken, deneyimli emtia stratejisti Jeffrey Currie uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor.

Goldman Sachs'ın eski emtia araştırmaları başkanı Jeffrey Currie'ye göre özellikle İran savaşı gibi jeopolitik çatışmaların yarattığı yapısal etkiler, Türkiye gibi bazı ülkeleri yüksek enerji maliyetlerini karşılayabilmek için altın satmaya zorlayabilir.

"MARJİNAL MERKEZ BANKASI" UYARISI

Abaxx Markets eş yönetim kurulu başkanı ve Carlyle Group’ta kıdemli danışman olarak görev yapan Currie, merkez bankalarının altın talebindeki rolüne dikkat çekti.

Currie bu süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Marjinal merkez bankası, enerji için ödeme yapmak üzere yapısal alıcıdan zorunlu satıcıya dönüştüğünde, altının en büyük talebi ortadan kaybolur."

Currie’ye göre bu durum kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı yaratabilir.

ÖNCE 4 BİN DOLAR, SONRA 10 BİN DOLAR SENARYOSU

Deneyimli emtia stratejistine göre altın fiyatları önce 2026 yılında elde ettiği kazanımların bir bölümünü geri vererek 4.000 dolar/ons seviyelerine doğru gerileyebilir.

Ancak uzun vadede yükseliş beklentisini koruyan Currie, enerji krizinin büyümeyi baskılaması sonrasında merkez bankalarının yeniden daha "güvercin" bir politika benimsemesi halinde altına ilginin yeniden güçlenebileceğini düşünüyor.

Bu senaryoda altın fiyatlarının 10.000 dolar/ons seviyelerine kadar yükselebileceğini ifade ediyor.

"TARİHİN EN ASİMETRİK TİCARETİ"

Currie, emtia piyasasını "modern finans tarihinin en asimetrik ticareti" olarak tanımladı.

Uzman isme göre yatırımcılar yapay zeka yatırımlarına odaklanırken, bu teknolojileri ayakta tutan fiziksel kaynaklar yeterince dikkate alınmıyor. Currie, emtiaların son yıllarda sessiz şekilde en güçlü performans gösteren varlık sınıflarından biri haline geldiğini belirtiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

TSİ 09.30 itibarıyla;

Ons altın

ALIŞ(USD) 4.533,70

SATIŞ(USD) 4.534,34

Aynı saat itibarıyla;

Gram altın

ALIŞ(TL) 6.642,217

SATIŞ(TL) 6.643,156

"FİYAT ARTIŞI BELİRTİ, YATIRIM EKSİKLİĞİ HASTALIK"

Currie'ye göre metal ve petrol fiyatlarındaki yükseliş bir sonuç, asıl problem ise yatırım eksikliği.

Rafineri yatırımları son 10 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Petrol ve doğal gaz arama-üretim yatırımları 2015 zirvesine göre yüzde 35 geriledi.

Dünyanın en büyük 20 madencilik şirketi, 2012 döngü zirvesine kıyasla yüzde 40 daha az yatırım yapıyor.

Currie, "Hürmüz Boğazı kapanmadan önce bile metaller ve petrol zaten yükselişteydi" dedi.

Jeopolitik şokların mevcut süreci hızlandırdığını belirten Currie şu ifadeleri kullandı:

"Belirtileri bir durgunluk veya yüksek faiz oranlarıyla hafifletebilirsiniz. Ancak yıllarca sürecek fiziksel yatırımlar olmadan hastalığı tedavi edemezsiniz."

"BÜYÜK BİR DÖNGÜ BAŞLAYABİLİR"

Currie, piyasanın şu anda önemli bir geçiş sürecinde olduğunu belirterek Vietnam Savaşı, 11 Eylül saldırıları, II. Irak Savaşı ve Hürmüz Boğazı gibi jeopolitik kırılmalarla benzerlik kurulabileceğini ifade etti.

Uzman isme göre süreç şu şekilde ilerleyebilir:

Önce fiyatlar aşırı yükselecek, ardından sermaye harcamaları artacak. Sonrasında yeni arz devreye girecek ve yeni kullanım alanları oluşacak. Currie bu dönüşümün 10 yıldan daha uzun sürebileceğini öngörüyor.

(Yeniçağ Gazetesi)