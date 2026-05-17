Küresel piyasalarda savaş, enflasyon ve faiz dengesi yeniden şekilleniyor. Uzman ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, mevcut tabloda yüksek faiz baskısının altın ve gümüş üzerinde baskı yarattığını belirtirken, değerli metallerde güçlü bir yükseliş için daha ağır bir jeopolitik senaryoya ihtiyaç olduğunu söyledi. Eryılmaz’a göre altın, ancak küresel risklerin daha sert bir boyuta ulaşması halinde yeniden güçlü yükseliş trendine girebilir.

PİYASALARDA "TACO" BİTTİ, "NACHO" DÖNEMİ BAŞLADI! PEKİ NE DEMEK?

Yatırımcıların bugüne kadar "Trump ne yapar ne eder bu savaşı bitirir, geri adım atar" (Taco Trade - Trump always chickens out) beklentisiyle hareket ettiğini belirten Eryılmaz, artık bu iyimserliğin geride kaldığını söyledi.

Eryılmaz, piyasaların "Nacho" (Not a chance Hürmüz opens / Hürmüz'ün açılma şansı yok) senaryosunu fiyatlamaya başladığını ifade etti.

Çin-ABD görüşmelerinden Hürmüz Boğazı'nı açacak diplomatik bir sonuç çıkmaması ve Çin liderinin Tayvan konusunda ABD'yi en üst perdeden uyarması; dünya genelinde tahvil satışlarını hızlandırdı. Bunun sonucunda ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi (DXY) yükseliş gösterirken, borsa, altın ve gümüşte sert satışlar görüldü.

SAVAŞ VARKEN ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

"Savaş ve belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olan altına talep artar, fiyatı yükselir" algısının mevcut süreçte değiştiğini belirten Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Petrol fiyatları yukarıda kalacaksa, enflasyon yükselecek demektir. Enflasyon yükselecekse faizler daha uzun süre yüksek kalacak. Faiz de altının en büyük rakibi olduğu için piyasa altından ziyade faiz getirisi olan varlıklara yöneliyor. Bu nedenle orta riskli senaryoda ilk etapta faiz yüksek kaldığı için altın ve gümüş baskılanır, düşüş eğilimi gösterir."

"ALTIN YENİDEN REKOR KIRABİLİR"

Eryılmaz ayrıca altının yüksek faiz baskısına rağmen yeniden güçlü yükselişler yaşayabilmesi için daha ağır bir jeopolitik senaryonun oluşması gerektiğini söyledi.

"Amerika'nın doğrudan askeri bir harekata giriştiği ve işin tamamen bölgesel bir savaşa döndüğü en ağır senaryoda altın güvenli liman gömleğini yeniden giyerek rekor kırabilir."

KORKULAN 3 SENARYO: PETROL NERELERE GİDECEK?

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, küresel ekonomiye ilişkin üç temel senaryoyu ve petrol beklentilerini şöyle sıraladı:

Olumlu (Baz) Senaryo:

Savaşın haziran sonunda bitmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve petrol fiyatlarının yıl sonunda 85-90 dolar seviyelerine gerilemesi. Eryılmaz, piyasaların bu senaryoyu artık fiyatlamadığını belirtti.

Olumsuz (Orta Riskli) Senaryo:

Savaşın 3 aydan uzun sürmesi ve petrol fiyatlarının ortalama 100-120 dolar bandında kalması. Eryılmaz'a göre piyasalar şu anda bu senaryoya geçiş yapıyor.

Ağır (En Olumsuz) Senaryo:

IMF'nin de dikkat çektiği şekilde savaşın 1 yıldan uzun sürmesi, Hürmüz Boğazı'nın en az 6 ay kapalı kalması ve petrolün 120 doların üzerine çıkması.

"TRUMP SIKIŞMIŞ DURUMDA, SEÇİM ÖNCESİ ENFLASYON HASARI BÜYÜK"

ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimlere dikkat çeken Eryılmaz, ekonomik baskının siyasi sonuçlar doğurabileceğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Amerika bu işe girdiğine pişman oldu ama buradan bir kazanım elde etmeden de çıkamıyor. Trump'ın elinde yeni bir askeri harekat için ekonomik güç yok çünkü ABD'de ÜFE yüzde 5-6'lara fırladı, enflasyon belirgin bir hasar almaya başladı. Biden'ı koltuğundan eden 'tencere' faktörü, şimdi Trump için de en büyük risk."

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Altın piyasasında Mayıs 2026 itibarıyla ons altın için kritik destek seviyesi 4.500 - 4.550 dolar bandı, gram altın için ise 6.600 - 6.700 TL seviyeleri yakından takip edilmektedir.

(Yeniçağ Gazetesi)