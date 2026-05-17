Borsa İstanbul'da ISSEN koduyla işlem gören İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. hissesi, son işlem gününü dikkat çeken bir yükselişle tamamladı. Hisse senedi 15 Mayıs 2026 tarihli işlemlerde yüzde 10 değer kazanarak tavan fiyat olan 9,57 TL seviyesinden kapanış yaptı. Yeni işlem haftası öncesinde yatırımcılar hissedeki teknik görünümü ve olası hareket alanlarını yakından takip ediyor.

SON İŞLEM GÜNÜNDE TAVAN SEVİYEYE ULAŞTI

ISSEN hissesi son işlem gününü 9,57 TL seviyesinden tamamlarken, önceki kapanış fiyatı 8,70 TL olarak gerçekleşti. Hisse gün içinde en düşük 8,61 TL, en yüksek ise tavan seviye olan 9,57 TL'yi gördü.

Günlük işlem hacmi 8.324.748 lot olurken, işlem hacminin parasal karşılığı yaklaşık 78,33 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan şirketin güncel piyasa değeri ise yaklaşık 4,06 milyar TL seviyesinde yer alıyor.

ŞİRKET HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİYOR?

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., sentetik elyaf, endüstriyel ambalaj (Big Bag), teknik tekstil, bant ve iplik üretimi ve ticareti alanlarında faaliyet gösteriyor.

Şirketin fiili dolaşım oranı yüzde 23,58 seviyesinde bulunurken, yüzde 76,42 pay ile İşbir Holding A.Ş. şirketin ana ortağı konumunda bulunuyor. Şirketin toplam sermayesi ise 54.600.828 adet hisseden oluşuyor. ISSEN hissesinde PD/DD ise 0.65 oranında.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE HANGİ SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR?

ISSEN hisse detay verilerine göre, teknik göstergelerde hissede pivot seviye 8,56 TL olarak öne çıkıyor. İlk destek noktası 8,41 TL, ilk direnç seviyesi ise 8,85 TL seviyesinde bulunuyor.

Teknik değerlendirmelerde hissedeki genel yönün aşağı trend görünümünü koruduğu belirtilirken, 8,99 TL seviyesinin trend değişimi açısından kritik eşik olduğu ifade ediliyor. Bu seviyenin altında kalındığı sürece aşağı yönlü eğilimin korunabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan olası bir yön değişimi için 8,99 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Hissede ayrıca 50 günlük hareketli ortalama 8,03 TL, 100 günlük hareketli ortalama ise 7,86 TL seviyesinde bulunuyor.

Kapanışın 5 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarak alış sinyali üretmesi ve işlem hacminin 5 günlük ortalama işlem hacminin yüzde 16,20 üzerinde gerçekleşmesi de dikkat çeken teknik göstergeler arasında yer aldı.

Haberde yer alan teknik değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.