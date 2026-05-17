Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında büyük yatırım bankalarının hisse tercihleri yer almaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, büyüme hikayesinin devam ettiğini düşündüğü ve yükseliş potansiyeli taşıyan hisseleri paylaştı. Listede enerji içeceği üreticisi Monster Beverage, yapay zekâ devi Nvidia, nadir toprak elementleri şirketi MP Materials, tüketici ürünleri üreticisi SharkNinja ve havacılık teknolojileri şirketi Woodward yer aldı.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Goldman Sachs gibi küresel yatırım bankalarının hisse tercihleri yalnızca ABD piyasaları için değil, Türkiye'deki yatırımcılar açısından da yakından takip ediliyor. Özellikle son yıllarda yurt dışı hisse yatırımlarına ilginin artmasıyla birlikte Nvidia gibi teknoloji şirketleri, Türk yatırımcıların uluslararası portföylerinde daha fazla yer almaya başladı. Ayrıca yapay zeka, enerji dönüşümü ve savunma-havacılık gibi temalar küresel risk iştahını etkileyebildiği için bu şirketlerdeki hareketler Borsa İstanbul'daki teknoloji, savunma ve sanayi hisselerine yönelik algıyı da dolaylı olarak etkileyebiliyor.

MONSTER BEVERAGE İÇİN HEDEF FİYAT YÜKSELDİ

Goldman Sachs analisti Bonnie Herzog, Monster Beverage'ın güçlü satış ivmesiyle yıla etkileyici bir başlangıç yaptığını belirtti. Özellikle nisan ayındaki satış performansının şirket açısından pozitif sinyal verdiğini vurgulayan Herzog, hisse için hedef fiyatını 95 dolardan 97 dolara yükseltti.

Şirket hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 14 yükseliş kaydetti.

MP MATERIALS'TA BÜYÜME HİKAYESİ SÜRÜYOR

Nadir toprak elementleri alanında faaliyet gösteren MP Materials için değerlendirmede bulunan analist Brian Lee, şirketin kapasite artışı sürecinin olumlu ilerlediğini belirtti.

Goldman Sachs, şirket için hedef fiyatını 71 dolardan 80 dolara çıkarırken özellikle mıknatıs iş kolunun büyüme açısından kritik rol oynadığına dikkat çekti.

Şirket hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 21 değer kazandı.

SHARKNINJA'DA ULUSLARARASI OPERASYONLAR ÖNE ÇIKTI

Tüketici ürünleri şirketi SharkNinja'nın son bilanço sonuçlarını değerlendiren Goldman Sachs analisti Brooke Roach, şirketin çeşitlendirilmiş büyüme modelinin dayanıklılığına vurgu yaptı.

Özellikle uluslararası operasyonlardaki güçlü performansın şirketin gelir beklentilerine olumlu katkı sağlayabileceği belirtildi. Hisseler son dönemde endeksin altında performans gösterse de şirketin büyüme hikayesi korunuyor.

NVIDIA İÇİN YAPAY ZEKA VURGUSU

Goldman Sachs, Nvidia hisselerinin benzer şirketlere göre daha düşük çarpanlarla işlem gördüğünü belirtti.

Bankaya göre büyük bulut hizmeti sağlayıcılarındaki kârlılığın artması, kurumsal yapay zekâ yatırımlarının hızlanması ve "agentic AI" teknolojilerinin yaygınlaşması halinde hissede yeniden güçlü bir değerleme dönemi başlayabilir.

WOODWARD BEKLENTİLERİ AŞTI

Goldman Sachs, Woodward'ın 2026 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarında her iki iş segmentinde de beklentilerin üzerinde gelir açıkladığını ifade etti.

Şirketin özellikle havacılık satış sonrası pazarında güçlü pazar payı kazanımları elde ettiği ve yıl geneline ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize ettiği aktarıldı.

NVIDIA BİLANÇOSU NE ZAMAN?

Nvidia'nın bilanço öncesi finansal görünümü yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Şirketin son açıklanan finansal verilerine göre 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde toplam varlıkları bir önceki çeyreğe göre yüzde 28,33 artışla 206,80 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde toplam yükümlülükler ise yüzde 17,18 artarak 49,51 milyar dolar seviyesine çıktı.

Piyasaların odağındaki şirket, 20 Mayıs 2026 tarihinde 2027 mali yılının birinci çeyrek bilançosunu açıklayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.