Borsa İstanbul'da son bilanço döneminde net kârını en fazla artıran hisseler belli oldu. SELEC ve ATATR listenin zirvesinde yer aldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin son bilanço dönemine ilişkin finansal sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Açıklanan verilerde bazı şirketler geçen yılın aynı dönemine göre dikkat çekici net kâr büyümesi kaydederek öne çıktı.

NET KÂRINI EN FAZLA ARTIRAN HİSSELER AÇIKLANDI

Son bilanço dönemine ait verilere göre, net kâr artışında ilk sırada Selçuk Ecza Deposu (SELEC) yer aldı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre %55,038 oranında net kâr artışı açıkladı.

SELEC'i %45,839 oranındaki artışla Ata Turizm (ATATR) takip etti.

Listede yer alan diğer hisseler ise şöyle sıralandı:

Gentaş (GENTS): %3,542
Merko Gıda (MERKO): %2,912
Tüpraş (TUPRS): %2,820
Trend GYO (TDGYO): %2,468
Escort Computer (ESCOM): %2,159
Lider Faktoring (LIDER): %1,423
Ayes (AYES): %1,315
Aygaz (AYGAZ): %770

GÜÇLÜ FİNANSAL SONUÇLAR YAKINDAN İZLENİYOR

Şirketlerin açıkladığı finansal tablolar, yatırımcıların şirketlerin operasyonel performansı ve büyüme potansiyeline ilişkin değerlendirmelerinde önemli rol oynuyor. Özellikle net kâr artışı yüksek şirketler, bilanço dönemlerinde yatırımcıların radarına daha fazla girebiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Kaynak: Stockeys Pro

