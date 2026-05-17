Bloomberg Economics ekonomistleri Selva Bahar Baziki ve Andrei Sokol, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon hedeflerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme paylaştı. Analizde, resmi hedeflerin piyasa beklentilerine kıyasla daha iyimser kaldığına işaret edildi.

BLOOMBERG'DEN YÜZDE 35 ENFLASYON TAHMİNİ

Ekonomist Selva Bahar Baziki tarafından paylaşılan değerlendirmede, geliştirilen istatistiksel modele göre yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 35 seviyesinde gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Analizde, mevcut görünümün TCMB'nin resmi hedefleriyle karşılaştırıldığında daha yüksek seviyelere işaret ettiği belirtildi.

TCMB HEDEFLERİ İLE BEKLENTİLER ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

TCMB yıl sonu için yüzde 24 enflasyon hedefi ve yüzde 26 tahmini paylaşırken, Bloomberg Economics değerlendirmesinde bu seviyelerin piyasa beklentilerine göre daha iyimser kaldığı ifade edildi.

Model sonuçlarına göre, enflasyonun TCMB'nin hedef ve tahmin aralığının yer aldığı yüzde 28 seviyesinin altına inme ihtimali "yaklaşık yüzde 0" olarak hesaplandı.

BLOOMBERG'İN BAZ SENARYOSU YÜZDE 29

Paylaşılan grafikte Bloomberg'in baz senaryosunun yüzde 29 seviyesinde bulunduğu görüldü. Tahmin aralığının da TCMB'nin yüzde 24'lük resmi hedefinin belirgin şekilde üzerinde kaldığı dikkat çekti.