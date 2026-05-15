TCMB’nin mayıs ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi 51,57 TL’ye, enflasyon beklentisi ise yüzde 28,94’e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette dolar kuru ve enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyon dikkat çekerken, büyüme beklentilerinde sınırlı gerileme görüldü.
Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan ankette, yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,57 seviyesine yükseldi.
DOLAR KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 51,23 TL seviyesindeyken, mayıs anketinde 51,57 TL oldu.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 53,62 TL’den 54,69 TL’ye yükseldi.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 27,53’ten yüzde 28,94’e çıktı.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,39’dan yüzde 23,82’ye yükselirken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 18,02’den yüzde 18,43’e çıktı.
FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 37 OLDU
Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37 olarak gerçekleşti.
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise değişmeyerek yüzde 40 seviyesinde kaldı.
BÜYÜME BEKLENTİSİ GERİLEDİ
Ankette 2026 yılı büyüme beklentisinde sınırlı düşüş görüldü.
Katılımcıların 2026 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,5’ten yüzde 3,3’e gerilerken, 2027 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.
72 KATILIMCI YER ALDI
2026 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan toplam 72 katılımcının yanıtlarıyla oluşturuldu.