Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

"GENÇLİK VE SPOR ÇALIŞMALARIMIZA KATKI SUNMAK İSTEYEN ADAYLARIMIZI BAŞVURU SÜRECİNE BEKLİYORUZ"

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası'nı müjdelerle selamladıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülke genelindeki teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı sürecimiz başlamıştır. Gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz. Bakanlığımızın farklı kadro ve görev alanlarına yönelik personel alımı çalışmalarımız da devam etmektedir. Yeni duyurularımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Alım yapılacak 2.610 pozisyonun mezuniyet durumlarına göre dağılımı şu şekildedir:

Ön Lisans Mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 1.000 kişi

Lise ve Dengi (Ortaöğretim) Destek Personeli (Temizlik): 783 kişi

İklimlendirme Personeli: 204 kişi

Havuz Suyu Operatörü: 180 kişi

Lisans Mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 150 kişi

Sıhhi Tesisatçı: 121 kişi

Elektrik Tesisatçısı: 114 kişi

Marangoz: 58 kişi

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç),

5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Çift taraflı (önlü ve arkalı) belgelerin iki tarafının da belirtilen alana yüklenmesi zorunludur.

1) Yurt dışı Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denklik belgesine sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi,

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 18 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Mayıs 2026 saat 17.00’de sona erecek.

Başvurular yalnızca elektronik ortamda yapılabilecek.