iyasalarda haftanın son işlem gününde hem küresel gelişmeler hem de yurt içi veri gündemi yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret anlaşmalarına ilişkin açıklamaları ve İran-Hürmüz Boğazı eksenli jeopolitik gelişmeler piyasalarda risk iştahını şekillendirirken, yatırımcıların odağında bugün açıklanacak TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yer alıyor.

Borsa İstanbul’da ise güne yatay başlangıç beklentisi öne çıkıyor.

YAPAY ZEKALI DENETİM SİSTEMİ GELİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu denetim sisteminde yapay zeka destekli elektronik denetim, veri analitiği ve süreç otomasyonunun kullanılacağını açıkladı.

Yılmaz, yeni sistemle birlikte risklerin önceden tespit edilmesinin ve denetim süreçlerinin daha hızlı yürütülmesinin hedeflendiğini belirtti.

TRUMP’TAN ÇİN VE İRAN MESAJLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile “harika ticaret anlaşmaları” yaptıklarını belirterek Çin’in Amerikan petrolü satın almayı kabul ettiğini söyledi.

Trump ayrıca İran konusunda Çin ile benzer düşündüklerini ifade ederek, “İran’ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz, boğazların açık kalmasını istiyoruz” dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Cooper, ABD ve İsrail saldırıları sonrasında İran’ın füze, İHA ve deniz kapasitesinin yüzde 85’ten fazlasının zarar gördüğünü açıkladı.

Cooper, buna rağmen İran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürdüğünü ifade etti.

FED CEPHESİNDE BİLANÇO MESAJI

Fed üyesi Michael Barr, Fed bilançosunun küçültülmesi amacıyla bankaların likidite kurallarının gevşetilmesinin finansal sistem açısından risk yaratabileceğini söyledi.

Barr, bu tür adımların finansal güvenliği zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

FİNLANDİYA’DA HAVAALANI YENİDEN AÇILDI

Finlandiya’da şüpheli dron faaliyetleri nedeniyle kapatılan Helsinki Havalimanı yeniden açıldı. Finlandiya İçişleri Bakanı, dron kaynaklı tehdidin sona erdiğini açıkladı.

PİYASALARDA BUGÜN NE TAKİP EDİLECEK?

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanacak

ABD’de Sanayi Üretim Endeksi verisi yayımlanacak

Capital Intelligence’ın Türkiye raporu bekleniyor

Fed Başkanı Powell’ın görev süresi bugün sona erecek

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

EKDMR – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

ANELE & BIGEN – VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Haziran’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

AVOD – Nazım Torbaoğlu tarafından 1.424.900 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

AVOD – Burak Kızak tarafından 1.418.850 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

AEFES – Şirket ile Tek – Gıda İş Sendikası arasındaki TİS sözleşmesinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

ANELE – Şirketin Katar’daki metro projesine ilişkin kesin hesap mutabakatını tamamladığı, mutabakat sonucunda konsolide gelirlerde 8,6 milyon dolar tutarında düşüş oluşacağı FAKAT projenin karlı şekilde tamamlandığı açıklandı.

BAYRK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

BVSAN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

CEOEM – CES Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı unvanlı şirketin kuruluşunun tescil edildiği açıklandı.

CCOLA – 90 gün vadeli 2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

DESA – Şirketin, Responsible® Markası kullanım hakkı kazandığı açıklandı.

ESCAR – Rekabet Kurulu tarafından şirketin çoğunluk paylarının satışına izin verildiği açıklandı.

EUPWR & GESAN – Peak PV Solar’ın halka arzı kapsamında başvuru yapıldığı açıklandı.

FROTO – S&P tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun korunduğu açıklandı.

FORTE – Şirket kayıtlı sermaye tavanın 225 milyon TL’den 335 milyon TL’ye

yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

GUBRF – Gübretaş Maden Yatırımları’nın Faz – 1 kapasite artışı ve Faz – 2 tesis yatırımlarına ilişkin ihale sürecinin tamamlanarak, ihaleyi kazanan yüklenici firma ile inşaat taahhüt sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

GLCVY – 182 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

HUBVC – 1. Çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

HUNER – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

ISFIN – 364 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

KGYO – İstanbul Eyüpsultan’daki 5 adet bağımsız bölümün tapusu üzerine QNBTR lehine birinci dereceden 347,6 milyon TL tutarında ipotek tesis edilmesine karar verildiği açıklandı.

KLYPV – Şirketin, uzay uygulamalarında kullanılan hücreler için Flight Heritage referansı aldığı açıklandı.

LIDER – 364 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

MEDTR – Şirketin, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 19,3 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

PARSN – Omtaş Otomotiv tarafından Genel Kurul’un bazı maddelerinin iptali

istemiyle açılan davanın reddedilerek şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.

SEGMN – Özbekistan’da Segmen Kardesler LLC unvanlu şirketin kuruluşunun tescil edildiği açıklandı.

SDTTR – Şirketin, 562.500 dolarlık iş aldığı açıklandı.

SANFM – Sakarya Hendek 2. OSB’de bulunan 5.194 m² arsanın şirkete tahsil edilmesi konusunda OSB’ye başvuru yapıldığı açıklandı.

SNPAM – Şirketin %15 iştiraki Sönmez Çimento’dan 30 milyon TL temettü tahsil ettiği açıklandı.

SONME – Şirketin %15 iştiraki Sönmez Çimento’dan 30 milyon TL temettü tahsil ettiği açıklandı.

TURSG – Türkiye Varlık Fonu tarafından 500.000.000 adet payın 13,50 TL fiyattan hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara borsa dışında satılacağı açıklandı. TURSG paylarında kısa vadede, hızlandırılmış talep toplama yöntemi kapsamında gerçekleştirilecek iskontolu satış nedeniyle kısa vadeli baskı oluşabilir. Bununla birlikte satışın Türkiye dışında yerleşik kurumsal yabancı yatırımcılara yönelik yapılacak olması, şirketin yabancı yatırımcı tabanının genişlemesi açısından önemli bir gelişme. Orta vadede artabilecek yabancı sahipliği, hisseye yönelik likiditeyi ve kurumsal ilgiyi destekleyerek pozitif bir katalist görevi görebilir.

VSNMD – Şirketin, Dolomit Ocağı faaliyetleri kapsamında Kahramanmaraş Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü nezdinde Hava Emisyonu ve Gürültü Kontrolü konulu uygunluk yazısı başvurusu yapıldığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 1.106 gün vadeli 25 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YKBNK – Yurt dışında 1.103 gün vadeli 30 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ZERGY – Zekeriya Zeray tarafından 32.300.000 adet payın pay başına 24,00 TL fiyattan TAS’ta bir alıcıya satıldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

VKGYO – Şirket sermayesinin 3,4 milyar TL’den %27,54 oranında bedelsiz olarak 950 milyon TL artışla 4,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

VAKFN – Şirket sermayesinin 5 milyar TL’den %20 oranında bedelsiz olarak 1 milyar TL artışla 6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 215.000 adet pay 30,92 – 31,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

ALVES – Bank of America Corporation tarafından 3,53 – 3,73 TL fiyat aralığından 39.124.082 adet alış ve 77.832.528 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,16’ya geriledi.

BLUME – Vural Bulut tarafından 40,06 TL fiyattan 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,75’e yükseldi.

GSDHO – Marmara Capital tarafından 5,16 – 5,50 TL fiyat aralığından 5.548.521 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,11’e yükseldi.

GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 14,09 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,23’e yükseldi.

GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 893.992 adet pay 22,52 TL fiyattan geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 42,94 – 43,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

PEKGY – Tera Portföy tarafından 185.536.994 adet alış ve 1.125.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %22,10’a yükseldi.

SASA – Bank of America Corporation tarafından 2,91 – 3,06 TL fiyat aralığından 422.945.925 adet alış ve 630.351.749 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,67’ye geriledi.

TRILC – Pardus Portföy tarafından 25.930.527 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,59’a geriledi.

TATEN – Pusula Portföy tarafından 18,90 – 20,26 TL fiyat aralığından 60.479.525 adet alış ve 7.656.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %14,04’e yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler: AVPGY, BRMEN, BULGS, CVKMD, GMTAS, KOCMT, LMKDC, LUKSK, NIBAS, PETKM, QUAGR, SNPAM, SONME, TATEN, TRGYO, ZOREN

Kaynak: İnfo Yatırım