Google Haberler

BIST 100 endeksi, günü sınırlı yükselişle 14.644 puandan tamamladı. Sektörel bazda teknoloji ve hizmet sektörleri ön plana çıkarken, altın ve dövizde yatay seyir sürdü.

Güne 14.611,95 puandan hafif alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 14.604,35 ile 14.762,50 puan arasında dalgalı bir seyir izledi.

Kapanışta önceki güne göre yüzde 0,32 (46,23 puan) değer kazanan endekste, yatırımcı ilgisi özellikle teknoloji ve hizmet kalemlerinde yoğunlaştı.

• Teknoloji Endeksi: Yüzde 1,41 artışla günün lideri oldu.
• Hizmetler Endeksi: Yüzde 1,18 yükseliş kaydetti.
• Mali Endeks: Yüzde 0,64 değer kaybederek negatif ayrıştı.

BIST 100 bünyesindeki hisselerin 67’si günü primli kapatırken; Sasa Polyester, Türk Hava Yolları ve Astor Enerji en çok işlem gören şirketler listesinde başı çekti.

Mayısta temettü ödeyecek şirketler: En yüksek verim yüzde 4,69 Mayısta temettü ödeyecek şirketler: En yüksek verim yüzde 4,69

GÜNÜN "EN"LERİ: TAVAN VE TABAN SERİSİ

Piyasanın genel seyrinin aksine, bazı hisselerde alıcı ve satıcı dengesi uç noktalarda oluştu. İşte günün öne çıkan performansları:

Tavan Yapanlar (Zirvedekiler)

Özellikle teknoloji, mühendislik ve enerji sektörlerinde güçlü bir alım iştahı gözlendi.

• ANELE: 64,35 TL (Yüzde 10,00)
• BRLSM: 19,36 TL (Yüzde 10,00)
MIATK: 49,94 TL (Yüzde 10,00)
• SMRVA: 18,92 TL (Yüzde 10,00)
• BIGEN & UCAYM: Yaklaşık yüzde 9,99 artışla günü tavan fiyatlardan kapattı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Taban Yapanlar (En Çok Düşenler)

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) ve bazı finansal iştiraklerde ise sert satış baskısı hissedildi.

• ZERGY: 17,82 TL (Yüzde -10,00)
DSTKF: 1.963,00 TL (Yüzde -10,00)
• EDATA: 19,01 TL (Yüzde -9,99)
• PEKGY: 15,16 TL (Yüzde -9,98)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
SASA 3.01 15.652.843.360,70 % 3.44 18:10
THYAO 305.75 10.403.355.053,75 % 0.58 18:10
ASTOR 335 10.193.463.552,50 % 0 18:10
OZATD 878.5 10.174.425.000,00 % 9.95 18:10
AKBNK 72.35 9.418.612.978,00 % 1.12 18:10
Tüm Hisseler
Goldman Sachs’tan kritik dolar/TL uyarısı: 2026 sepetinde Türkiye sürprizi Goldman Sachs’tan kritik dolar/TL uyarısı: 2026 sepetinde Türkiye sürprizi

DÖVİZ VE EMTİA CEPHESİ

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4.685 dolar seviyelerinde dengelenirken, yurt içinde standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 artarak 6 milyon 860 bin liraya ulaştı.

Döviz piyasasında ise TCMB'nin belirlediği efektif kurda doların satış fiyatı 45,4981 TL olarak kayıtlara geçti. Küresel piyasalarda pariteler şu şekilde seyretti:

• Euro/Dolar: 1,1676
• Sterlin/Dolar: 1,3478
• Brent Petrol: Yüzde 0,5 kayıpla varil başına 102,7 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.836,26 6.837,12 % -0.15 20:11
Ons Altın / TL 212.652,28 212.738,50 % -0.13 20:26
Ons Altın / USD 4.680,95 4.681,57 % -0.16 20:26
Çeyrek Altın 10.938,01 11.178,69 % -0.15 20:11
Yarım Altın 21.807,66 22.357,38 % -0.15 20:11
Ziynet Altın 43.752,04 44.578,01 % -0.15 20:11
Cumhuriyet Altını 45.066,00 45.750,00 % -0.15 17:02
Tüm Altın Fiyatları
JPMorgan hedef yükseltti: Altında adım adım 6.300 dolar senaryosu JPMorgan hedef yükseltti: Altında adım adım 6.300 dolar senaryosu

TAHVİL PİYASASI

Tahvil ve Bono Piyasası’nda 15 Mart 2028 vadeli gösterge tahvilin bileşik getirisi yüzde 42,26 seviyesinde gerçekleşerek yüksek seyrini korudu.

Borsa İstanbul'un kritik eşikleri zorladığı bu dönemde, sanayi ve teknoloji hisselerindeki direnç, mali endeksteki kar satışlarını dengelemeyi başardı.

Yatırımcıların gözü, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin enflasyon beklentileri üzerindeki etkisinde kalmaya devam ediyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 45,43 45,44 % 0.03 20:26
Euro 53,17 53,22 % -0.1 20:26
İngiliz Sterlini 61,12 61,22 % -0.48 20:26
Avustralya Doları 32,80 32,82 % -0.47 20:26
İsviçre Frangı 58,00 58,04 % -0.14 20:26
Rus Rublesi 0,62 0,62 % 0.7 19:28
Çin Yuanı 6,69 6,70 % 0.06 20:26
İsveç Kronu 4,86 4,86 % -0.23 20:26
Tüm Döviz Fiyatları

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mayısta temettü ödeyecek şirketler: En yüksek verim yüzde 4,69Mayısta temettü ödeyecek şirketler: En yüksek verim yüzde 4,69
Goldman Sachs’tan kritik dolar/TL uyarısı: 2026 sepetinde Türkiye sürpriziGoldman Sachs’tan kritik dolar/TL uyarısı: 2026 sepetinde Türkiye sürprizi

Google Haberler