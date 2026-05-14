Güne 14.611,95 puandan hafif alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 14.604,35 ile 14.762,50 puan arasında dalgalı bir seyir izledi.

Kapanışta önceki güne göre yüzde 0,32 (46,23 puan) değer kazanan endekste, yatırımcı ilgisi özellikle teknoloji ve hizmet kalemlerinde yoğunlaştı.

• Teknoloji Endeksi: Yüzde 1,41 artışla günün lideri oldu.

• Hizmetler Endeksi: Yüzde 1,18 yükseliş kaydetti.

• Mali Endeks: Yüzde 0,64 değer kaybederek negatif ayrıştı.

BIST 100 bünyesindeki hisselerin 67’si günü primli kapatırken; Sasa Polyester, Türk Hava Yolları ve Astor Enerji en çok işlem gören şirketler listesinde başı çekti.

GÜNÜN "EN"LERİ: TAVAN VE TABAN SERİSİ

Piyasanın genel seyrinin aksine, bazı hisselerde alıcı ve satıcı dengesi uç noktalarda oluştu. İşte günün öne çıkan performansları:

Tavan Yapanlar (Zirvedekiler)



Özellikle teknoloji, mühendislik ve enerji sektörlerinde güçlü bir alım iştahı gözlendi.

• ANELE: 64,35 TL (Yüzde 10,00)

• BRLSM: 19,36 TL (Yüzde 10,00)

• MIATK: 49,94 TL (Yüzde 10,00)

• SMRVA: 18,92 TL (Yüzde 10,00)

• BIGEN & UCAYM: Yaklaşık yüzde 9,99 artışla günü tavan fiyatlardan kapattı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Taban Yapanlar (En Çok Düşenler)



Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) ve bazı finansal iştiraklerde ise sert satış baskısı hissedildi.

• ZERGY: 17,82 TL (Yüzde -10,00)

• DSTKF: 1.963,00 TL (Yüzde -10,00)

• EDATA: 19,01 TL (Yüzde -9,99)

• PEKGY: 15,16 TL (Yüzde -9,98)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 3.01 15.652.843.360,70 % 3.44 18:10 THYAO 305.75 10.403.355.053,75 % 0.58 18:10 ASTOR 335 10.193.463.552,50 % 0 18:10 OZATD 878.5 10.174.425.000,00 % 9.95 18:10 AKBNK 72.35 9.418.612.978,00 % 1.12 18:10 Tüm Hisseler

DÖVİZ VE EMTİA CEPHESİ

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4.685 dolar seviyelerinde dengelenirken, yurt içinde standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 artarak 6 milyon 860 bin liraya ulaştı.

Döviz piyasasında ise TCMB'nin belirlediği efektif kurda doların satış fiyatı 45,4981 TL olarak kayıtlara geçti. Küresel piyasalarda pariteler şu şekilde seyretti:

• Euro/Dolar: 1,1676

• Sterlin/Dolar: 1,3478

• Brent Petrol: Yüzde 0,5 kayıpla varil başına 102,7 dolardan işlem görüyor.

TAHVİL PİYASASI

Tahvil ve Bono Piyasası’nda 15 Mart 2028 vadeli gösterge tahvilin bileşik getirisi yüzde 42,26 seviyesinde gerçekleşerek yüksek seyrini korudu.

Borsa İstanbul'un kritik eşikleri zorladığı bu dönemde, sanayi ve teknoloji hisselerindeki direnç, mali endeksteki kar satışlarını dengelemeyi başardı.

Yatırımcıların gözü, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin enflasyon beklentileri üzerindeki etkisinde kalmaya devam ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.