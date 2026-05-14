Dünyanın en büyük ikinci kıymetli metal tüketicisi Hindistan’ın bu hamlesi küresel piyasalarda altının hem talebi hem de stratejik değeri üzerinde "çift yönlü" bir fırtına kopardı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 10 Mayıs’ta halka seslenerek döviz rezervlerini korumak amacıyla en az bir yıl boyunca altın alımlarını durdurmalarını talep etti.

Bu çağrının hemen ardından gelen yüzde 15’lik "cezalandırıcı" vergi artışı, Hindistan’ın dış ticaretteki sıkışmışlığını gözler önüne serdi.

SAVAŞIN FATURASI: TİCARET AÇIĞI VE ZAYIFLAYAN RUPİ

StoneX Piyasa Analizi Başkanı Rhona O'Connell’a göre 2026 mali yılında Hindistan’ın altın ithalatı 782 milyar dolar gibi devasa bir rakama ulaşırken, ticaret açığı 120 milyar doları buldu.

Uzmanlar, bu vergi artışının arkasında yatan temel nedenleri şöyle sıralıyor:

• İran Savaşı’nın Etkileri: Artan enerji maliyetleri ve Ortadoğu’daki istikrarsızlık, Hindistan’ın döviz rezervlerini eritiyor.

• Rupiyi Koruma Çabası: Dolar karşısında değer kaybeden yerel para birimini desteklemek için altın ithalatının frenlenmesi hedefleniyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ANALİSTLER BÖLÜNDÜ: HEM DÜŞÜŞ HEM YÜKSELİŞ SİNYALİ

Metals Daily CEO'su Ross Norman, bu durumu "Cankurtaran botlarını ısınmak için yakmak" olarak nitelendirdi. Norman’a göre bu hamle iki ucu keskin bir bıçak:

• Kısa Vadeli Risk: Dünyanın en büyük alıcısının piyasadan çekilmesi, fiyatlarda geçici bir baskı ve talepte yüzde 10'luk bir daralma yaratabilir.

• Uzun Vadeli Güç: Hükümetin bu kadar sert tedbirler alması, "gerçek bir krizin" işareti olarak algılanıyor. Bu da altının "son çare varlığı" olma özelliğini pekiştirerek halkın altına daha sıkı sarılmasına neden olabilir.

"ALTIN PENCEREDEN KAÇAK GİRECEK"

Sektör temsilcileri, Hindistan halkı için dini ve kültürel bir öneme sahip olan altının, yüksek vergilerle engellenemeyeceği görüşünde.

Uzmanlar, kapıdan alınamayan altının kaçak yollarla "pencereden içeri gireceği" ve karaborsanın canlanabileceği konusunda uyarıyor.

YENİ VERGİ REJİMİ NELERİ KAPSIYOR?

13 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren tarifelerle:

• Altın ve gümüşte temel gümrük vergisi yüzde 10’a çıkarıldı.

• Buna ek olarak yüzde 5’lik tarım altyapısı ve kalkınma vergisi getirildi.

• Platin ve geri dönüştürülebilir atıklarda da vergiler yukarı yönlü revize edildi.

ALTINDA SON DURUM

Öğle saatlerinde 4.698 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışan ons altın, saat 14.00 verilerine göre 4.697,77 dolar seviyesine hafif bir ivmeyle çekildi.

Hindistan'dan gelen vergi artışı haberi ve küresel merkez bankalarının hamleleri piyasada hacimli işlemlerden ziyade "izle-gör" stratejisini ön plana çıkarıyor.

Güncel Veri Panoraması:



• Anlık Fiyat: 4.697,77 dolar

• Günlük Değişim: Yüzde 0,19 (Sınırlı pozitif)

• Aylık Performans: Yüzde -0,97 (Yatay-negatif seyir devam ediyor)

• Yıllık Kazanç: Yüzde 44,5 (Uzun vadeli yükseliş trendi korunuyor)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.