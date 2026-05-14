ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Şi Cinping arasında gerçekleşecek kritik görüşme ve Orta Doğu'daki gerilimin düşmesine yönelik sinyaller, güvenli liman altına olan talebi dengeliyor.

İÇ PİYASADA ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok takip ettiği gram ve çeyrek altın, güne şu seviyelerden başladı:

• Gram Altın: 6.831,17 TL

• Çeyrek Altın: 11.168,00 TL

• Yarım Altın: 22.335,00 TL

• Cumhuriyet Altını: 44.514,00 TL

• Tam Altın: 44.416,46 TL

• Gremse Altın: 111.381,76 TL

KÜRESEL PİYASALARDA ONS ALTIN GÖRÜNÜMÜ

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı güne 4.677,13 dolar seviyesinden giriş yaptı.

Mayıs ayı genelinde ons bazında yaşanan yükselişin yüzde 1,5 seviyesinde kalması, piyasaların jeopolitik gelişmelere dair "bekle-gör" stratejisi izlediğini gösteriyor.

ALTINI NELER BEKLİYOR?

Piyasa uzmanları, altının yönünü belirleyecek iki temel faktöre dikkat çekiyor:

• Diplomatik Temaslar: Trump ve Şi görüşmesinden çıkacak olumlu bir mesaj, küresel risk iştahını artırarak altında kısa süreli bir geri çekilmeye neden olabilir.

• Jeopolitik Durum: İran eksenli savaş sürecine dair yumuşama sinyalleri, altındaki "savaş primi"nin azalmasına yol açıyor.

Altın fiyatları, hem döviz kurundaki (dolar/TL) değişimlerden hem de küresel ons fiyatından çift yönlü etkilenmektedir. Gün içindeki volatiliteye karşı dikkatli olunması öneriliyor.