Google Haberler

Küresel piyasalarda gözler Washington ve Pekin hattına çevrilmişken, altın fiyatları yeni güne temkinli bir seyirle başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Şi Cinping arasında gerçekleşecek kritik görüşme ve Orta Doğu'daki gerilimin düşmesine yönelik sinyaller, güvenli liman altına olan talebi dengeliyor.

Düğün sezonunda altın fırsat: Yeni evleneceklere kuyumcu uyarısı Düğün sezonunda altın fırsat: Yeni evleneceklere kuyumcu uyarısı

İÇ PİYASADA ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok takip ettiği gram ve çeyrek altın, güne şu seviyelerden başladı:

• Gram Altın: 6.831,17 TL
• Çeyrek Altın: 11.168,00 TL
• Yarım Altın: 22.335,00 TL
• Cumhuriyet Altını: 44.514,00 TL
• Tam Altın: 44.416,46 TL
• Gremse Altın: 111.381,76 TL

Altında diplomasi molası: Güncel ons, gram, çeyrek altın fiyatları, Görsel 1

KÜRESEL PİYASALARDA ONS ALTIN GÖRÜNÜMÜ

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı güne 4.677,13 dolar seviyesinden giriş yaptı.

Mayıs ayı genelinde ons bazında yaşanan yükselişin yüzde 1,5 seviyesinde kalması, piyasaların jeopolitik gelişmelere dair "bekle-gör" stratejisi izlediğini gösteriyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Altında diplomasi molası: Güncel ons, gram, çeyrek altın fiyatları, Görsel 2

ALTINI NELER BEKLİYOR?

Piyasa uzmanları, altının yönünü belirleyecek iki temel faktöre dikkat çekiyor:

• Diplomatik Temaslar: Trump ve Şi görüşmesinden çıkacak olumlu bir mesaj, küresel risk iştahını artırarak altında kısa süreli bir geri çekilmeye neden olabilir.

• Jeopolitik Durum: İran eksenli savaş sürecine dair yumuşama sinyalleri, altındaki "savaş primi"nin azalmasına yol açıyor.

Altın fiyatları, hem döviz kurundaki (dolar/TL) değişimlerden hem de küresel ons fiyatından çift yönlü etkilenmektedir. Gün içindeki volatiliteye karşı dikkatli olunması öneriliyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.868,46 6.869,33 % 0.32 15:15
Ons Altın / TL 213.691,47 213.754,45 % 0.35 15:30
Ons Altın / USD 4.703,68 4.704,30 % 0.32 15:30
Çeyrek Altın 10.989,54 11.231,35 % 0.32 15:15
Yarım Altın 21.910,40 22.462,69 % 0.32 15:15
Ziynet Altın 43.958,16 44.788,00 % 0.32 15:15
Cumhuriyet Altını 45.276,00 45.960,00 % 0.31 12:49
Tüm Altın Fiyatları

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ehliyetlerde yaşa göre yenileme süreleri kısalıyorEhliyetlerde yaşa göre yenileme süreleri kısalıyor
"Altın ve gümüş etkilenir" uyarısı: Alımı kesmek için vergi zammı geldi"Altın ve gümüş etkilenir" uyarısı: Alımı kesmek için vergi zammı geldi

Google Haberler