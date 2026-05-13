Avustralyalı madencilik devi Austral Resources, Queensland eyaletindeki Snow Queen sahasında gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarında heyecan verici sonuçlara ulaştı. Şirket, daha önce tespit edilen yüksek tenörlü bakır kesişiminin içinde değerli metal olan altın ve gümüş mineralleşmesinin de bulunduğunu resmen doğruladı.

ANALİZ SONUÇLARI REVİZE EDİLDİ: TENÖR ORANLARI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

26SQRC001 numaralı sondaj deliğinden alınan nihai analiz sonuçları, bölgenin polimetalik zenginliğini ortaya koydu. 35 metreden itibaren başlayan 10 metrelik kesitteki değerler şu şekilde güncellendi:

Bakır: %7,52

Gümüş: 9,28 g/t (gram/ton)

Altın: 0,25 g/t

Daha da dikkat çekici olan, 38 metreden itibaren başlayan 4 metrelik özel bölgede bakır oranının %15,98, gümüşün 16,22 g/t ve altının 0,48 g/t seviyelerine çıkması oldu. Bu rakamlar, sahanın ticari potansiyelinin beklenenden çok daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.

"STRATEJİMİZ GÜÇLENİYOR"

Operasyonlardan Sorumlu Başkan Shane O'Connell, elde edilen verilerin şirketin bölgesel büyüme stratejisini desteklediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Yüksek kaliteli bir bakır yatağına altın ve gümüş değerlerinin eklenmesi, Snow Queen sistemine olan güvenimizi pekiştiriyor. Bu sonuçlar, Rocklands İşleme Tesisi çevresindeki bölgesel bakır fırsatlarını sistematik olarak geliştirme hedefimizin ne kadar doğru olduğunu kanıtlıyor."

Austral Resources’tan gelen bu polimetalik keşif, madencilik sektöründe "yan ürün kredisi" (by-product credit) açısından kritik bir önem taşıyor. Bir maden sahasında bakırın yanı sıra altın ve gümüşün de bulunması, işletme maliyetlerini (AISC) radikal şekilde düşürerek projeyi çok daha karlı hale getirir.

Analistler, bakırın yanına eklenen altın ve gümüşün, emtia piyasalarında bu yatağı "yeni nesil güvenli liman" haline getirdiğini savunuyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.