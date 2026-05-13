Yatırımcıların "yükseliş trendindeki hisseler" arayışında kritik bir gösterge olan "500 günlük dip-zirve analizi", 13 Mayıs 2026 itibarıyla piyasadaki en dirençli kağıtları gün yüzüne çıkardı.

Listede yer alan bazı şirketler, gördükleri en düşük seviyenin yüzde 11.000 (yüz on katı) üzerine çıkarak yatırımcısına rekor kazanç sundu.

REKOR UZAKLIKTAKİ HİSSELER

"Dibe uzaklık" verileri, sabırlı yatırımcıların elde ettiği potansiyel getiriyi gözler önüne seriyor. İşte 500 günlük dip seviyesinden en çok uzaklaşan ilk 5 sembol:

• TRHOL (Tera Finansal Yatırımlar Holding): Dibe olan yüzde 11.313,77 uzaklığıyla listenin tartışmasız lideri. Hisse, dip seviyesinin tam 113 katı üzerinde işlem görüyor.

• TERA (Tera Yatırım): Aracı kurum bazlı hacimlerde de aktif olan hisse, dibine oranla yüzde 9.770,39 uzaklıkta bulunuyor.

• HEDEF (Hedef Holding): Yatırımcılarına dip seviyesinden bu yana yüzde 4.679,72 oranında bir prim sundu.

• DSTKF (Destek Faktoring): Yüzde 4.122,65'lik dip uzaklığıyla finans sektöründeki güçlü yükselişini koruyor.

• KTLEV (Katılımevim): 500 günlük en düşük fiyatının yüzde 3.610,90 üzerinde seyrediyor.

ZİRVEYE RAMAK KALANLAR: ZİRVEYE UZAKLIK YÜZDE 0

Tabloda sadece dipten kopanlar değil, aynı zamanda tarihi zirvesinde veya zirvesine çok yakın işlem gören "formda" hisseler de öne çıkıyor.

• Zirvede Olanlar: OZATD ve DMRGD hisseleri, yüzde 0,00'lık zirve uzaklığıyla 500 günlük en yüksek seviyelerinde işlem görerek piyasanın en güçlü kağıtları arasında yer aldı.

• Sınırda Gezenler: IEYHO (yüzde -0,48), TCKRC (yüzde -0,16) ve MAGEN (yüzde -1,33) zirve tazelemeye en yakın adaylar olarak dikkat çekiyor.

LOKOMOTİFLERDE DURUM: ASELSAN VE ASTOR

Borsa İstanbul’un dev şirketleri de bu güçlü listede kendilerine yer buldu.

ASELSAN, 500 günlük dibinin yüzde 669,33 üzerinde bulunurken, zirvesinden sadece yüzde 7,78 uzakta seyrederek istikrarlı duruşunu kanıtladı.

Enerji devi ASTOR ise dibinden yüzde 393,98 uzaklıkta ve zirvesine sadece yüzde 7,97 mesafede bulunuyor.

500 GÜNLÜK DİP-ZİRVE ANALİZİ NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanlar, bir hissenin dibinden çok uzaklaşmış olmasının "pahalı" olduğu anlamına gelmediğini ancak kâr realizasyonu riskinin artabileceğini belirtiyor.

Özellikle zirveye yüzde 0 ile yüzde 5 mesafede olan hisselerin, endeksteki olası bir toparlanmada yeni rekorlar kırma potansiyeli taşıdığı vurgulanıyor.

