Dolar, ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin tahvil faizlerini yükseltmesi ve Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizliklerin risk iştahını baskılamasıyla haftanın en yüksek seviyelerine yakın işlem gördü.

Asya işlemlerinde euro 1,1734 dolara, sterlin ise 1,3532 dolara geriledi. Her iki para birimi de dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,05 değer kaybetti.

DOLAR ENDEKSİ SON BİR HAFTANIN ZİRVESİNDE

Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi 98,335 seviyesinde yatay seyretti. Endeks böylece son bir haftanın en güçlü düzeyine yakın kalmayı sürdürdü.

National Australia Bank Döviz Stratejisi Başkanı Ray Attrill, zayıflayan risk iştahının doları desteklediğini belirterek ABD para biriminin savaş süreci boyunca risk algısıyla yakından hareket ettiğini söyledi.

GOLDMAN SACHS'TAN DOLAR YORUMU

Goldman Sachs ise enerji fiyatlarındaki şokun tahvil getirilerini yüksek tutmaya devam etmesi ve ekonomik büyümenin görece dirençli seyretmesi nedeniyle doların kısa vadede daha da güçlenebileceğini öngördü.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Bankanın stratejisti Karen Reichgott Fishman, yükselen enflasyon ve dayanıklı büyümenin daha uzun süre yüksek faiz ortamını beraberinde getirdiğini belirtti.

Fishman, enerji şokunun süresine ilişkin kaygıların da göreli getirileri desteklediğini ve bunun G10 para birimleri karşısında doların genel gücünü beslediğini ifade etti.

EURO VE STERLİNE KARŞI UZUN DOLAR POZİSYONU

Fishman, dolar lehine en çok tercih ettikleri korunma pozisyonlarının İsveç kronu, euro ve sterlin karşısında uzun dolar olduğunu söyledi.

Dolar, ABD ve İsrail’in şubat sonunda İran’a saldırmasının ardından enerji piyasalarında yaşanan sarsıntıyla birlikte güvenli liman akımlarından da destek buldu.

ABD’nin dünyanın en büyük petrol üreticisi olması ve yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu yukarıda tutarak Fed’i gelecek yıl faiz artırmaya itebileceği beklentisi de doları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Goldman Sachs ayrıca, makro politikalarda değişim olmadan döviz piyasasına yönelik aktif müdahalelerin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını belirtti. Bankaya göre, geniş çaplı dolar hareketlerinin ana belirleyicilerinden biri olan yen tarafında böyle bir politika değişimi yakın görünmüyor.