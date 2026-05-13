Türkiye’nin ilk patentli depreme dayanıklı inşaat çeliğini üreten ve yıllık 2,7 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan Ekinciler Demir Çelik, sermayesini halka açıyor.

13-14-15 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak olan şirketin halka arz büyüklüğü 2,3 milyar TL olarak belirlendi.

HALKA ARZ DETAYLARI VE FİYATI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından detayları netleşen halka arzda öne çıkan başlıklar şöyle:

• Halka Arz Fiyatı: 45,00 TL

• Halka Arz Tarihi: 13-14-15 Mayıs 2026

• Hisse Kodu: EKDMR

• Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit Dağıtım

• Halka Açıklık Oranı: Yüzde 16,25

• Toplam Lot Sayısı: 52.000.000 Adet

HALKA ARZ GELİRİ NEREYE GİDECEK?

Ekinciler Demir Çelik, halka arzdan elde edeceği 2,3 milyar TL’lik geliri modernize ve sürdürülebilirlik odaklı kullanmayı planlıyor. Fonun dağılımı şu şekilde açıklandı:

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

• Yüzde 40: Hammadde tedariki ve işletme sermayesi.

• Yüzde 25: Yenilenebilir enerji yatırımları (güneş/rüzgar).

• Yüzde 25: Yeşil çelik haddehane modernizasyonu ve kapasite artışı.

• Yüzde 10: Kütük kaynatma sistemi yatırımı.

KAÇ LOT DÜŞER? (TAHMİNİ)

Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak arzda, katılım yoğunluğuna göre olası dağıtım miktarları şu şekilde öngörülüyor:

• 2,2 Milyon Katılım: 9 Lot (405 TL)

• 1,6 Milyon Katılım: 13 Lot (585 TL)

• 700 Bin Katılım: 30 Lot (1.350 TL)

• 600 Bin Katılım: 35 Lot (1.575 TL)

• 500 Bin Katılım: 42 Lot (1.890 TL)

• Son 3 Halka Arz Ortalaması: Yaklaşık 23 Lot (1.035 TL)

Önemli Not: Ekinciler Demir Çelik, mevcut şartlar altında katılım endeksine uygun değildir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.