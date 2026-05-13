Kripto para piyasaları, 13 Mayıs 2026 Çarşamba gününe küresel belirsizliklerin gölgesinde temkinli bir başlangıç yaptı. ABD’den gelen yüksek enflasyon verileri ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler fiyatları baskılarken, yatırımcıların odağı ABD Başkanı Donald Trump’ın kritik Çin ziyaretine çevrildi.

BİTCOİN’DE "TRUMP-Şİ" ZİRVESİ BEKLEYİŞİ

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, sabah saatleri itibarıyla 81.000 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

Enflasyon Şoku: ABD’de beklentileri aşan nisan ayı enflasyon verisi sonrası Bitcoin kısa süreliğine 80.416 dolara kadar gerilese de, kayıplarının bir kısmını telafi etmeyi başardı.

Devlerin Ziyareti: Trump’ın Çin seyahatine Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) ve Jensen Huang (NVIDIA) gibi teknoloji devlerini de dahil etmesi piyasalarda diyalog umudunu artırdı.

Kritik Başlıklar: İki liderin ticaret tarifeleri, yapay zeka ve Tayvan konularını ele alması beklenirken, bu görüşmenin kripto varlıklara yönelik risk iştahını yeniden canlandırabileceği öngörülüyor.

Kaynak: TradingView

İRAN GERİLİMİ VE FED BASKISI SÜRÜYOR

Piyasalardaki iyimserliği sınırlayan en büyük engel ise Orta Doğu’dan gelen haber akışı oldu.

Reddedilen Barış Teklifi: Trump’ın İran’dan gelen barış teklifini hafta başında reddetmesi ve deniz ablukası dahil askeri seçeneklerin masada olduğu iddiaları piyasalardaki tedirginliği artırdı.

Faiz Çıkmazı: Yüksek gelen enflasyon verileri sonrası Fed’in faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisi, riskli varlıklardan kaçışı tetikliyor. Analistler, yüksek faiz ortamının kripto piyasası için maliyetli bir süreç olduğunu hatırlatıyor.

ALTCOİN VE MEME COİN PİYASASINDA SON DURUM

Kripto paraların genelinde karışık bir performans sergilenirken, bazı varlıklar pozitif ayrışmayı başardı:

Ethereum (ETH): %0,3 yükselişle 2.301 dolar seviyesine ulaştı.

Negatif Seyir: XRP %0,3 değer kaybederken; Solana, Cardano ve BNB’de %0,2 ile %1,2 arasında düşüşler kaydedildi.

Meme Coin Hareketliliği: Gündemle paralel olarak Dogecoin %2, siyasi odaklı $TRUMP tokeni ise %4,3 oranında değer kazandı.

Uzmanlar, üç gün sürecek olan Çin temaslarından gelecek resmi açıklamaların kripto para piyasalarının haftalık kapanış yönünü belirleyeceğini vurguluyor.Yüksek faiz ortamının kripto para piyasaları açısından olumsuz bir unsur olduğuna da dikkat çekiyor.Faizlerin yüksek seyretmesinin yatırımcıların alternatif maliyetini artırdığı ve riskli varlıklara yönelik talebi sınırlayabildiği ifade ediliyor.

