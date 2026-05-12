Kripto para piyasaları yeni haftaya temkinli ancak güçlü bir görünümle başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (Bitcoin), hafta sonunda kısa süreliğine 82 bin dolar seviyesini test ettikten sonra yeni haftada yaklaşık 81 bin 500 dolar civarında işlem gördü.

Böylece Bitcoin, mart ayından bu yana en yüksek seviyelerine yaklaşmış oldu.

Ethereum ise sınırlı geri çekilmeyle 2 bin 330 dolar seviyesine geriledi.

ETF GİRİŞLERİ BITCOIN'İ DESTEKLİYOR! HEDEF 85 BİN DOLAR

Analistler, küresel piyasalarda artan petrol fiyatları ve enflasyon endişeleri nedeniyle riskli varlıklar üzerinde baskı oluşmasına rağmen Bitcoin'in 81 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardığını belirtiyor.

Özellikle spot Bitcoin ETF'lerine yönelik güçlü girişlerin ve kurumsal yatırımcı ilgisinin piyasayı desteklediği ifade ediliyor.

Uzmanlar, makroekonomik görünümde ciddi bir bozulma yaşanmaması halinde Bitcoin'in yükselişini 85 bin dolar seviyesine doğru sürdürebileceğini değerlendiriyor.

PETROL FİYATLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLUYOR

Kripto piyasalarında fiyatlamaları etkileyen başlıklardan biri de Orta Doğu'daki gelişmeler oldu.

Piyasalarda petrol fiyatlarının 92 ila 100 dolar bandında seyretmesi dikkat çekerken, yatırımcılar jeopolitik risklerin küresel piyasalara etkisini yakından izliyor.

ABD ile İran arasında ateşkesin sürdüğü belirtilse de taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanamadığı ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu son teklifi "tamamen kabul edilemez" olarak değerlendirirken, Tahran yönetimi Washington'u "mantıksız taleplerde bulunmakla" suçladı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmemesi halinde savaşın sona ermeyeceğini belirtti.

ETHEREUM GERİDE KALDI, XRP YENİDEN YÜKSELDİ

Ethereum'un son dönemde Bitcoin'e kıyasla daha zayıf performans sergilediği belirtiliyor.

Analistler, ETH için kritik seviyenin 2 bin 400 dolar olduğunu değerlendirirken, bu seviyenin aşılmasının piyasadaki risk iştahını yeniden güçlendirebileceğini ifade ediyor.

Altcoin piyasasında ise karışık görünüm dikkat çekiyor. Solana ve BNB yükseliş kaydederken, TRON ve XRP tarafında daha sınırlı hareketler izlendi.

Bununla birlikte XRP'nin piyasa değeri bakımından yeniden BNB'yi geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldiği belirtildi.

GÖZLER "CLARITY ACT" GÖRÜŞMELERİNDE

Kripto para piyasalarında dikkat çeken gelişmelerden biri de ABD'deki düzenleme süreci oldu.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nin,"Clarity Act"olarak bilinen kripto para düzenleme tasarısını 14 Mayıs'ta değerlendireceği açıklandı.

Tasarıyla birlikte özellikle stablecoin'lere yönelik düzenleyici çerçevenin netleştirilmesi, dijital varlıkların hangi kategoride değerlendirileceğinin belirlenmesi ve U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ile Commodity Futures Trading Commission (CFTC) arasındaki yetki alanlarının açıklığa kavuşturulması hedefleniyor.

Senato'dan geçecek olası tasarının yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi'nde daha önce kabul edilen "Digital Asset Market Clarity Act" ile uyumlu hale getirilmesi gerekecek.