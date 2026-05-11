Yıllardır "Bitcoin asla satılmaz" diyen Saylor, Miami’de düzenlenen Consensus 2026 konferansında MicroStrategy’nin stratejisinde mekanik bir güncellemeye gidildiğinin sinyallerini verdi.

"BTC SATABİLİRİZ AMA DAHA FAZLASINI ALMAK İÇİN"

MicroStrategy’nin kasasında bulunan yaklaşık 818.000 adet Bitcoin’in tamamen likit ve "serbest" olduğunu vurgulayan Saylor, bu devasa varlığı sadece bekletmenin şirkete zarar verebileceğini savundu. Saylor, olası satış hamlelerini şu sözlerle tanımladı:

"Eğer bu likiditeden asla yararlanmayacağımızı söylersek, varlığın değerini düşürmüş oluruz. Bir ay içinde Bitcoin varlıklarımızın yüzde 0,2'sini (20 baz puan) satabiliriz ancak muhtemelen aynı ay içinde bunun 5 veya 10 katı kadar daha fazla Bitcoin satın alırız."

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Bu stratejiyi bir elden çıkarma değil, bir "mekanik operasyon" olarak nitelendiren ünlü CEO, temel hedeflerinin her satılan 1 birim Bitcoin yerine 10 birim yenisini eklemek olduğunu belirtti.

PASİF GETİRİDE YENİ DÖNEM: "STRECH" SİSTEMİ

Röportajın en çarpıcı başlıklarından biri de MicroStrategy’nin yeni finansal ürünü "STRECH" oldu.

Bitcoin’i "dijital sermaye" olarak konumlandıran şirket, bu yeni dijital kredi enstrümanı ile yıllık yüzde 11.5 civarında temettü getirisi sunmayı hedefliyor.

Saylor, bu sistemi düşük riskli getiri arayan emekliler ve kurumsal hazineciler için "yüzde 11-12 faiz ödeyen bir banka hesabı" olarak tanımladı.

Bu sayede Bitcoin'in yüksek volatilitesi izole edilerek, sabit getiri arayan geleneksel yatırımcılar için de bir kapı aralanmış oluyor.

"16 MİLYON DOLARDAN BİLE ALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Bitcoin’in fiyat hareketlerine karşı her zamanki kararlı duruşunu sergileyen Saylor, alım iştahının fiyatla sınırlı olmadığını şu sözlerle ifade etti:

• 60 bin dolar seviyesinde de alıcıyım.

• 120 bin dolar seviyesinde de alıcıyım.

• Gelecekte 16 milyon dolar olsa dahi alırken mutlu olacağım.

Piyasanın fiyatı belirleyeceğini ancak kendilerinin tek bir görevi olduğunu söyleyen Saylor, "Biz sadece biriktirmeye devam edeceğiz" diyerek uzun vadeli vizyonunu bir kez daha tescilledi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.