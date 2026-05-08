Küresel piyasalarda "güvenli liman" savaşı kızışıyor. JPMorgan analistleri, yatırımcıların itibari para birimlerindeki değer kaybına karşı artık altına kıyasla Bitcoin’e (BTC) daha fazla ilgi gösterdiğini raporladı. Öte yandan Goldman Sachs, ons altın için 5 bin 400 dolarlık hedefiyle sarı metal tarafındaki iyimserliğini korudu.

BİTCOİN ETF’LERİ ALTINI GÖLGEDE BIRAKTI

JPMorgan tarafından yayımlanan araştırma notunda, Bitcoin ile altın arasındaki performans makasının Mart ayından itibaren açılmaya başladığına dikkat çekildi. Veriler piyasadaki yapısal değişimi gözler önüne seriyor:

Performans Farkı: Analiz döneminde Bitcoin %11 yükselirken; altın %5, S&P 500 endeksi ise %3 değer kaybetti.

ETF Girişleri: Bitcoin ETF’leri üst üste üç ay net giriş kaydederken, altın ETF’leri Mart ayındaki İran kaynaklı gerilim sonrası yaşanan çıkışları henüz telafi edemedi.

Rekor Seri: ABD spot Bitcoin ETF’leri Temmuz 2025'ten bu yana en uzun pozitif giriş serisini yakaladı. Sadece son beş işlem gününde 1,7 milyar dolarlık net giriş sağlandı.

KURUMSAL DEVDEN ALIM HAZIRLIĞI: 30 MİLYAR DOLAR

Piyasadaki Bitcoin talebini destekleyen en büyük güçlerden biri olan Strategy, alımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Mevcut Varlık: Şirket yılbaşından bu yana 11 milyar dolar değerinde 145 bin 834 adet BTC alarak toplam varlığını 818 bin 334 BTC'ye çıkardı.

2026 Öngörüsü: JPMorgan, şirketin mevcut hızını koruması halinde 2026 yılında 30 milyar dolarlık dev bir Bitcoin alımı daha gerçekleştirebileceğini öngörüyor.

JPMorgan analizinde Bitcoin’in yaklaşık 80 bin 120 dolar seviyelerinde işlem gördüğü ve son üç ayda %26 değer kazandığı belirtildi. Şubat ayındaki 62 bin dolarlık dip seviyeden gelen bu toparlanma, kurumsal ilginin kalıcı olduğunu gösteriyor.

GOLDMAN SACHS ALTINDA İYİMSER

Bitcoin cephesindeki bu "boğa" koşusuna rağmen Goldman Sachs, altından vazgeçmiyor. Merkez bankalarının fiziki altına olan güçlü talebini ve varlığın düşük oynaklığını gerekçe gösteren banka, yıl sonu ons altın tahminini 5 bin 400 dolara yükselterek altın yatırımcısına moral verdi.

BİTCOİN TEKRARDAN 80 BİN DOLARIN ALTINA SARKTI

JPMorgan analistleri, Bitcoin'in altını arkasında bıraktığını belirtirken bugün BTC, ABD ile İran arasında yeniden yükselen tansiyonun etkisiyle 80 bin doların altına tekrardan düştü.

Kaynak: TradingView

Hafta başında 81 bin doları aşan BTC, ABD-İran cephesinden gelen haber akışıyla yeniden sarsıldı. BTC, TSI 11.49 itibarıyla yüzde 0,09'luk düşüş ile 79949 dolardan işlem gördü.

Kaynak: Dünya

