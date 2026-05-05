Aave Labs tarafından sunulan yeni iyileştirme teklifi (AIP), yıllardır devam eden LEND'den AAVE'ye geçiş sürecini nihayete erdirmeyi planlıyor. Ancak teklifte yer alan "5 günlük mühlet" şartı kritik bir detay.

5 GÜN İÇİNDE DÖNÜŞTÜRMEYEN YANABİLİR

Aave’nin eski tokeni olan LEND’i ellerinde tutan yatırımcılar için son günler.

Yeni teklif yasalaşırsa, kullanıcıların varlıklarını güncel AAVE tokenine dönüştürmek için yalnızca beş günü olacak.

Bu kısa süre zarfında işlem yapmayan cüzdan sahiplerinin geçiş hakları kalıcı olarak iptal edilecek ve ellerindeki LEND tokenleri teknik olarak değersiz birer veriye dönüşecek.

30 MİLYON DOLARLIK VARLIK RİSK ALTINDA

Piyasa verilerine göre hala borsalarda veya soğuk cüzdanlarda bekleyen yaklaşık 30 milyon dolar değerinde LEND token bulunduğu tahmin ediliyor. Aave Labs'in planı, geçiş kontratını tamamen kapatarak;

• Kullanılmayan bütçeleri,

• Kalan emisyonları,

• Ve boşta duran tokenleri Ekosistem Rezervi’ne aktarmayı hedefliyor.

OPERASYONEL KOLAYLIK MI, HAK İHLALİ Mİ?

Aave Labs, bu hamlenin sistemdeki karmaşıklığı gidermek ve operasyonel yükü hafifletmek için zorunlu olduğunu savunuyor. Ancak topluluk üyeleri ve bazı yatırımcılar aynı fikirde değil.

Yıllardır süregelen bir sürecin 'bir gecede' alınan bir kararla ve böylesine dar bir takvimle sonlandırılması, merkeziyetsiz yönetişim ruhuna aykırı bulunuyor.

Birçok pasif yatırımcının bu karardan haberi bile olmayabilir bu nedenle mağduriyet kapısı aralanmış durumda.

ÖNE ÇIKAN ELEŞTİRİLER

• Zamanlama: Kararın, DAO (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon) yapısındaki sahiplik değişimlerinin yaşandığı bir döneme denk gelmesi "manidar" bulunuyor.

• Bilgilendirme Eksikliği: 5 günlük sürenin, küresel çaptaki tüm yatırımcılara ulaşmak için yetersiz olduğu savunuluyor.

• Varlık Kaybı: Dönüşüm yapmayan kullanıcıların mülkiyet haklarının korunması gerektiği vurgulanıyor.

Sonuç olarak; Aave ekosistemi, verimlilik ile kullanıcı hakları arasında keskin bir yol ayrımına gelmiş durumda. Eğer teklif bu haliyle kabul edilirse, önümüzdeki hafta kripto tarihinin en hızlı "token imha" süreçlerinden birine tanıklık edebiliriz.

