ABD-İsrail geriliminin etkisiyle nisan ayında enflasyon beklentileri aşarken, yabancı kurumlar Türkiye ekonomisine ilişkin analizlerini güncellemeye başladı. Bu kapsamda Citigroup tarafından yayımlanan son değerlendirme dikkat çekti.

Banka, özellikle iki kritik faktöre işaret ediyor. Rezervler üzerindeki baskı ve yurt içi yerleşiklerin mevduat davranışındaki değişim. Bu iki başlıkta yaşanacak gelişmeler, faiz artışının yeniden gündeme gelip gelmeyeceği konusunda belirleyici olacak.

"FİYAT İSTİKRARI SÜRECİ BELİRSİZ"

Citi ekonomisti İlker Domaç tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin fiyat istikrarına ulaşma sürecinin belirsizliklerle şekillendiği ifade edildi. Özellikle Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği yüksek enerji fiyatlarının dezenflasyon sürecini zorlaştıran temel faktörlerden biri olduğu vurgulandı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ TCMB'DEN DAHA ZAYIF

Analizde sektörel enflasyon beklentilerinin, fiyat artış hızındaki düşüşün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tahminlerinden daha yavaş gerçekleşeceğine işaret ettiği belirtildi.

Raporda, yalnızca kur istikrarının beklentileri çıpalamak için yeterli olmayabileceği, rekabetçilik endişelerinin de süreci zorlaştırdığı ifade edildi.

FAİZ ARTIŞI İÇİN İKİ KRİTİK FAKTÖRÜ AÇIKLADI

Citi, TCMB'nin doğrudan bir sıkılaşma adımı atması için iki temel göstergenin izleneceğini öngördü.

Buna göre;

Rezervler üzerindeki baskının sürdürülebilir hale gelmesi

Yurt içi yerleşiklerin mevduat davranışlarında belirgin bir değişim yaşanması faiz artışı açısından kritik sinyaller olarak öne çıkıyor.

KUR VE FAİZ BİRLİKTE GÜNDEME GELEBİLİR

Raporda ayrıca, dezenflasyon hedefleri doğrultusunda para birimindeki değer kaybı hızında bir ayarlama ile birlikte faiz artışının da bir politika seçeneği olabileceği ifade edildi.

Citi'nin değerlendirmesi, küresel risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'de enflasyonla mücadele sürecinin beklenenden daha zorlu ilerleyebileceğine işaret ediyor.