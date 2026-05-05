İspanyol bankacılık grubu BBVA Research, Türkiye'ye ilişkin enflasyon beklentisini yukarı yönlü güncelledi. Kurum, daha önce yüzde 28,5 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminini, nisan ayı verilerinin ardından yüzde 30 seviyesine çıkardı.

NİSAN VERİLERİ BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,2, yıllık bazda ise yüzde 32,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. BBVA tarafından yapılan hesaplamalara göre medyan enflasyon göstergeleri de yukarı yönlü seyrin sürdüğüne işaret etti. Buna göre medyan enflasyon temel mallarda yaklaşık yüzde 2, hizmetlerde yüzde 2,6 ve genel TÜFE'de yüzde 2,4 düzeyinde ölçüldü.

Kurum, özellikle emtia fiyatlarındaki yükseliş, arz tarafındaki kesintiler ve beklentilerdeki bozulmanın oluşturduğu ikincil etkilerin henüz fiyatlara tam olarak yansımadığını vurguladı.

TCMB'NİN HEDEFİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ

BBVA Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 14 Mayıs'ta açıklayacağı yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda da revizyona gidilmesini bekliyor. Mevcut durumda yıl sonu için yüzde 16 olarak belirlenen hedef ile yüzde 15-21 aralığındaki tahmin bandının, mevcut piyasa koşullarıyla uyumlu hale getirilmesi adına yukarı yönlü güncellenebileceği ifade ediliyor. Kuruma göre ekonomik görünümdeki yukarı yönlü riskler canlılığını koruyor.

KÜRESEL VE YEREL RİSKLER BELİRLEYİCİ OLUYOR

Raporda enflasyon tahminindeki artışın arkasında küresel ve yerel risklerin etkili olduğu belirtildi. Uzayan çatışma ortamı ve enerji piyasalarındaki normalleşme sürecine ilişkin belirsizlikler öne çıkan unsurlar arasında yer aldı. Bununla birlikte emtia fiyatlarındaki hareketlilik ve beklentilerdeki bozulmanın fiyatlama davranışları üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi. BBVA Research, arz kesintilerinin ve maliyet baskılarının yılın geri kalanında da etkisini sürdürebileceğini belirterek, makroekonomik gelişmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.