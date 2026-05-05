Apple, 5 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye'deki ürün fiyatlarında güncellemeye gitti. Yapılan zamlar özellikle iPhone 17 serisi ve AirPods modellerinde dikkat çekerken, üst segment cihazların erişilebilirliği daha da zorlaştı.

İPHONE 17 AİLESİNDE FİYATLAR YÜKSELDİ

Güncellenen fiyat listesine göre Apple'ın en yeni akıllı telefon serisi olan iPhone 17 ailesinin tüm modelleri zamdan etkilendi. iPhone 17'nin başlangıç fiyatı 77.999 TL'den 84.999 TL'ye yükselirken, iPhone 17 Pro'nun fiyatı 119.999 TL'ye, iPhone 17 Pro Max’in fiyatı ise 132.999 TL'ye çıktı.

Daha uygun fiyatlı seçenek olarak sunulan iPhone 17e modeli de zamlanan ürünler arasında yer aldı. Bu modelin 256 GB versiyonu 59.999 TL'ye, 512 GB versiyonu ise 73.999 TL'ye yükseldi.

EN PAHALI MODEL 189 BİN TL'YE ULAŞTI

Serinin en yüksek depolama kapasitesine sahip modeli olan 2 TB'lık iPhone 17 Pro Max, 189 bin TL'lik fiyatıyla dikkat çekti. Bu rakam, serinin en pahalı seçeneği olarak öne çıktı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

AİRPODS FİYATLARI DA GÜNCELLENDİ

Şirket, iPhone modellerinin yanı sıra AirPods ailesinde de fiyat artışına gitti. Buna göre AirPods Pro 3'ün fiyatı 13 bin 999 TL'den 15 bin 499 TL'ye, AirPods 4'ün fiyatı ise 7 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye yükseldi.

KUR ETKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

iPhone 17 serisi geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıtıldığında dolar kuru 41,20 TL seviyesindeydi. Güncel durumda ise dolar/TL 45,22 seviyelerinde işlem görüyor. Bu da tanıtımdan bu yana kurda yaklaşık yüzde 10'luk bir artışa işaret ediyor.

Fiyat güncellemesinin arkasında kur hareketlerinin yanı sıra küresel maliyet artışlarının da etkili olduğu değerlendiriliyor.