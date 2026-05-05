ABD, İran ve İsrail eksenindeki geçici ateşkes haberleri piyasalardaki tansiyonu düşürürken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,81 değer kazancıyla 14.485,92 puandan kapattı.

Orta Doğu’daki yumuşama sinyalleriyle birlikte Brent petrol fiyatlarının zirve seviyelerinden geri çekilmesi, küresel risk iştahını artırdı. Yurt içinde ise bu durumdan en çok faydalanan yüzde 2,57 yükselişle iletişim sektörü oldu.

Holding endeksi yüzde 1,23 ile yükselişi sırtlarken, elektrik sektörü yüzde 0,47’lik kayıpla negatif ayrıştı. Toplam işlem hacmi ise 72,8 milyar TL seviyesine ulaşarak piyasadaki hareketliliğin altını çizdi.



Kaynak: Forinvest



GARANTİ VE QNB ALICILI, AK YATIRIM SATIŞTA

Piyasadaki 72,8 milyar liralık hacmin perde arkasında aracı kurumların stratejik hamleleri dikkat çekiyor. Saat 13.10 verilerine göre alım ve satım tarafındaki dengeler şu şekilde oluştu:

Alım Tarafında İlk 3:



• Garanti Yatırım: 645,2 Milyon TL net hacimle piyasayı sürükleyen lider kurum oldu.

• QNB: 584,6 Milyon TL ile ikinci sırada yer alarak yükselişi destekledi.

• Pusula: 514,8 Milyon TL net alımla dikkat çeken üçüncü kurum oldu.

Satış Tarafında İlk 3:



• Ak Yatırım: -759,8 Milyon TL net çıkışla satış tarafının en güçlü ismi oldu.

• Global: -595,9 Milyon TL ile satış baskısını artıran kurumlardan biri olarak öne çıktı.

• Gedik: -534,8 Milyon TL net hacimle listeyi takip etti.

Öte yandan, yabancı işlemlerinde referans kabul edilen Bank of America (BofA), -431,8 Milyon TL’lik net satışla temkinli tarafta kalmayı tercih etti.

TEKNİK BAKIŞ VE BEKLENTİLER

Analistler, öğleden sonraki seansta ABD’den gelecek olan dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü PMI verilerinin yakından izleneceğini belirtiyor.

Teknik açıdan endekste 14.600 ve 14.700 seviyeleri güçlü direnç noktaları olarak işaret edilirken, olası geri çekilmelerde 14.400 ve 14.300 puanın destek olarak çalışması bekleniyor.

Piyasa oyuncuları için günün geri kalanı, jeopolitik haber akışının hızına ve aracı kurumların pozisyon değişimlerine göre şekillenecek.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 3.04 15.929.874.730,68 % -2.56 17:31 THYAO 302.25 10.722.291.513,00 % 0.5 17:31 ASTOR 298.75 9.923.647.514,50 % 2.93 17:31 EREGL 37.44 8.126.451.113,88 % 4.52 17:31 AKBNK 70.8 7.029.908.175,35 % 0.21 17:31 Tüm Hisseler

