Şirketin savunma sanayii alanındaki ilk ihracat hamlesi olma özelliğini taşıyan bu anlaşma, adeta bir gövde gösterisi niteliğinde.

Anlaşma kapsamında müttefik ülkenin envanterine girecek ürünler şunlar:

• 100.000 adet FPV kamikaze İHA sistemi (MERKÜT)

• 10 adet insansız helikopter (ALPİN)

• 25 adet mini insansız helikopter (DUMRUL)

• 500 adet taktik kamikaze (DELİ)

• 500 adet otonom yer destek ve gözlem ünitesi (KORGAN)

PİYASA VERİLERİ NE DİYOR? ALICILAR İŞTAHLI

KAP haberi sonrası borsanın açılmasıyla birlikte PATEK, yüzde 9,96 yükselişle 22,96 TL tavan fiyatına ulaştı.

Günün ilk yarısında gerçekleşen 119,4 milyon TL hacim ve 5,2 milyon lotluk işlem trafiği, yatırımcı ilgisinin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor.

Hisse tahtasındaki "alıcılar" tarafında belirgin bir kurumsal konsolidasyon gözleniyor:

• A1 Capital: 1,23 milyon lot net alımla tahtanın lideri konumunda (yüzde 27,81).

• Deniz ve Ahlatcı Yatırım: Sırasıyla 807 bin ve 799 bin lotluk alımlarla yükselişi perçinledi.

• Satıcı Tarafı: İş Yatırım ve Ziraat Yatırım başı çekerken, "diğer" kategorisindeki küçük yatırımcı satışlarının (yüzde 43,63) büyük kurumlar tarafından karşılanması dikkat çekti.

BEKLENTİLER VE TEKNİK SEVİYELER

Yıllık en yüksek seviyesi olan 23,3 TL'ye oldukça yaklaşan PATEK için analistler, bu büyüklükteki bir ihracat anlaşmasının bilançoya yansımalarının çarpan etkisi yaratabileceğini belirtiyor.

Gün içinde tavanın bozulup bozulmayacağı ve bekleyen lot miktarı, kısa vadeli yön tayini için kritik önem arz ediyor.

