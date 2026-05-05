Enerjisa Enerji’nin 2026 yılı ilk çeyrek döneminde satış gelirleri yıllık bazda yüzde 8 düşerek 55,1 milyar TL’ye geriledi. Brüt kar yüzde 7 artarak 17,45 milyar TL’ye yükseldi. Net borç pozisyonu yüzde 1 azalarak 69,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

İşte aracı kurumların Enerjisa (ENJSA) için belirlediği güncel hedef fiyatlar ve beklentiler:

İŞ YATIRIM HEDEF YÜKSELTTİ: YÜZDE 44 PRİM POTANSİYELİ!

Bilanço sonrası en iyimser raporlardan biri İş Yatırım'dan geldi. Kurum, Enerjisa için daha önce belirlediği 164,00 TL hedef fiyatını 174,00 TL’ye yükseltti. Mevcut 121,00 TL’lik fiyata göre %43,80 oranında ciddi bir prim potansiyeli öngören İş Yatırım, “AL” tavsiyesini korudu.

GCM YATIRIM’DAN YÜKSEK HEDEF

GCM Yatırım da potansiyeli yüksek gören kurumlar arasında yerini aldı. Kurum, Enerjisa için hedef fiyatını 165,50 TL olarak belirledi. Bu rakam, hisse için yaklaşık %36,77'lik bir yükseliş beklentisi anlamına geliyor.

DENİZ VE HALK YATIRIM’DAN "TEMKİNLİ" REVİZELER

Bazı kurumlar ise bilanço sonrası daha "bekle-gör" odaklı bir yaklaşıma geçti:

Deniz Yatırım: Hedef fiyatını 125,62 TL olarak sabit tutarken, hisse için daha önce verdiği "AL" tavsiyesini "Gözden Geçiriliyor" şeklinde revize etti. Mevcut fiyata göre prim potansiyeli %3,81 ile sınırlı kaldı.

Halk Yatırım: Hedef fiyatını 140,20 TL seviyesinde sürdüren kurum, tavsiyesini ise "AL"dan "TUT" seviyesine indirdi. Kurumun öngördüğü prim potansiyeli %15,86 oldu.

GEDİK YATIRIM: "ENDEKSE PARALEL"

Gedik Yatırım, Enerjisa için belirlediği 141,50 TL hedef fiyatı ve "Endekse Paralel Getiri" tavsiyesinde değişikliğe gitmedi. Kurumun analizine göre hisse, yaklaşık %16,94'lük bir yukarı yönlü marj taşıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.