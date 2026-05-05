Yeni taslağa göre işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmesi için Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alması zorunlu hale getiriliyor. Bu belgeyi alabilmek için şu üç kriter şart koşuluyor:

• TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.

• Mesleki yeterliliğe sahip bir teknik sorumlu istihdam etmek.

• Olası hatalara karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak.

DİJİTAL TAKİP: SAHTE RAPOR DEVRİ KAPANIYOR

Bakanlık bünyesinde kurulacak olan "Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi" ile raporlar artık kağıt üzerinde kalmayacak.

• Karekodlu Doğrulama: Vatandaşlar, rapor üzerindeki karekodu okutarak belgenin orijinalliğini anlık olarak kontrol edebilecek.

• Değiştirilemez Veri: Dijital sisteme işlenen raporlar üzerinde sonradan oynama yapılamayacak, böylece sahte rapor riskinin önüne geçilecek.

HATALI RAPORA SİGORTA GÜVENCESİ

Yeni düzenleme, ekspertiz hatalarından doğan maddi kayıplarda tüketiciyi yalnız bırakmıyor.

Raporda gözden kaçan bir arıza veya yanlış beyan nedeniyle oluşacak değer kaybı ve onarım masrafları, işletmenin yaptırdığı zorunlu sigorta tarafından karşılanacak.

İTİRAZ SÜREÇLERİ VE ORTAK DİL STANDARTI

Düzenleme ile raporlardaki teknik terim karmaşası da son buluyor:

• Ortak Dil: Türkiye genelinde tüm ekspertiz merkezleri bakanlıkça belirlenen standart teknik ifadeleri kullanacak.

• Hızlı İtiraz: Vatandaşlar rapora 5 gün içinde dijital sistem üzerinden itiraz edebilecek. İşletmeler bu itirazı 3 gün içinde sonuçlandırmak zorunda olacak.

• Tarafsızlık: Raporlarda alıcıyı veya satıcıyı etkileyecek subjektif yorumlara kesinlikle yer verilmeyecek.

Mevzuata aykırı hareket eden, yanıltıcı rapor düzenleyen işletmelere ağır idari para cezaları uygulanacak ve yetki belgeleri iptal edilebilecek. Mevcut işletmelere bu yeni sisteme entegre olmaları için makul bir geçiş süresi tanınacak.